Eppelheim. (cm) Im Fall des wieder geöffneten "Edeka-Zauns" gibt es eine neue Entwicklung, die für Rätselraten sorgt: In der Nacht auf Samstag wurde das Zaunelement, das seit Jahren einen beliebten Fußweg zum Edeka-Markt versperrt, entfernt und am Ende des Fußwegs in der Rathenaustraße deponiert. Dort stand es zwei Tage. In der Nacht auf Montag ist es nun ganz verschwunden. Wurde es gestohlen oder haben es die Eigentümer der Wohnanlage - sie hatten den Zaun errichten lassen - in Sicherheit gebracht?

Polizeisprecher Dieter Klumpp sagte auf Anfrage, dass am Montagmorgen lediglich das Demontieren des Zaunstücks von den Eigentümern bei der Polizei angezeigt wurde. Vom Anwaltsbüro, das die Eigentümer vertritt, war gestern nichts zu erfahren. Zaunprotest-Anführer Martin Hornung geht derweil davon aus, dass Sperrmüll-Sammler das Zaunstück mitgenommen haben. "Hier fahren einige solcher Transporter herum", meinte er. "Es ist alles irgendwie seltsam."