Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Jetzt wird angepackt: Mit dem ersten Arbeitseinsatz startete das "Urban Gardening"-Projekt in der Stadt. Auf den städtischen Grundstücken in der Wasserturmstraße 19 und 21 soll in den nächsten Wochen – wenn es die Coronakrise denn zulässt – ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Er soll eine wichtige und zentral gelegene Begegnungsstätte für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Generationen werden. Die Idee dazu wurde bei den Bürgerveranstaltungen im Rahmen des geförderten Projektes "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" geboren.

In Eppelheim fanden sich viele Mitstreiter, die unter dem Motto "Eppelheim gemeinsam gestalten – mit Euch!" verschiedene Ziele für ein offenes, tolerantes und nachhaltiges Zusammenleben in der Stadt und für ein respektvolles Miteinander erarbeitet haben. "Eppelheim gemeinsam gestalten" möchte Integration durch bürgerschaftliches Engagement erreichen und Begegnungsmöglichkeiten durch Angebote und Aktivitäten schaffen.

Am schnellsten umsetzen ließ sich von den gesammelten Ideen das interkulturelle Gartenprojekt "Urban Gardening". "Das städtische Gelände ist für dieses Projekt schon mal ein gutes Startkapital", erklärte die Integrationsbeauftragte der Stadt, Nadine Bikowski. Ein kleines Budget als Starthilfe für das Gartenprojekt stellt die Stadt auch zur Verfügung, wusste sie.

Zusammen mit ihrem Kollegen Kai Enkler hatte sie den ersten Arbeitseinsatz organisiert. Der Bauhof der Stadt hatte Arbeitsgeräte vorbeigebracht. Ein Container für Grünschnitt stand ebenso bereit wie Getränke. "Ringsherum muss das Gebüsch gestutzt, das Unkraut gejätet und der Boden umgegraben werden", erklärte Bikowski die ersten Maßnahmen.

Gut 20 Engagierte waren gekommen, um mit Rebschere und Spaten einen Gemeinschaftsgarten entstehen zu lassen. Michaela Escher-Eisel war genauso dabei wie Inge Wintermantel, Ersi Xanthopoulos, Helmut Wernz, Erich Zahn und Meryem Ari, die ursprünglich aus der Türkei kommt. Shanjida Akan aus Bangladesch hatte ihre beiden Kinder mitgebracht, die sich schon sehr auf den Gemeinschaftsgarten freuten. Siros Ahmadi flüchtete mit seiner Familie aus dem Iran und lebt nun in Eppelheim. Er freute sich auf die Gartenarbeit, weil er in seiner Heimat schon einen Garten hatte. Auch Abdullah Sharouk aus Syrien gehörte zu den Helfern, die ehrenamtlich das Gelände auf Vordermann brachten und alles Störende entfernten, damit in naher Zukunft Beete angelegt, Obst und Gemüse angepflanzt werden können.

Aufgabe der "Urban Gardening"-Gruppe sei es, einen Bepflanzungsplan und Regeln für die Gartennutzung zu erstellen, erklärte Nadine Bikowski. Der Wunsch aller, die beim ersten Arbeitseinsatz vor Ort waren, war es, dass der Gemeinschaftsgarten eine Begegnungsstätte für alle Generationen und Kulturen werden soll. Nicht nur gemeinsam gärtnern soll auf dem Gelände möglich sein, sondern es soll auch Grillabende geben und Feste gefeiert werden. Für Kinder sind Spielmöglichkeiten geplant.