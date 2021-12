Von Thomas Frenzel

Eppelheim. Die acht Millionen Euro für eine neue Schulsporthalle stehen. Das hat Hans-Peter Wild bei seinem jüngsten Besuch in Eppelheim bekräftigt. Diese Summe hatte der Eigentümer von Capri-Sun Mitte des Jahres anlässlich seines 80. Geburtstags zugesagt, mit Blick auf die marode Rhein-Neckar-Halle aus den 1970er Jahren und mit Blick auf einen überfälligen Nachfolgebau. Gleichzeitig spielte der Eppelheimer Ehrenbürger gegenüber der RNZ den Ball zurück zu Bürgermeisterin Patricia Rebmann: Bevor er die Millionen fließen lasse, müssten sich die Eppelheimer erst einmal selbst klar darüber werden, wie es weitergehen soll.

Dabei ist dieses Wie beinahe einfacher zu beantworten als die Frage nach dem Wo. Dies bestätigte die Eppelheimer Rathauschefin auf RNZ-Anfrage. Denn die – zusätzlich finanziell klamme – Stadt hat keine eigenen Flächen, die sie für die neue Halle nutzen könnte. Sie ist damit auf das Mitwirken der Grundeigentümer angewiesen und zwar bei beiden potenziellen Standorten, die sich zwischenzeitlich herauskristallisiert haben.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Foto: K. Sommer/Alex/ F. Kern

Zum einen ist das die Fläche zwischen der bestehenden Capri-Sonne-Arena und der Autobahn A5, etwa 300 Meter westlich der Rhein-Neckar-Halle. Zum anderen ist es der bestehende Hallenstandort selbst. Beide Flächen befinden sich Rebmann zufolge in Kirchenbesitz. Im Falle der 1971 eingeweihten Rhein-Neckar-Halle (RNH) steht der Grund der Stadt lediglich in Erbpacht zur Verfügung. Der dazugehörige Vertrag wurde seinerzeit mit einer Laufzeit von 99 Jahren für eine Nutzung als Schulgelände abgeschlossen und müsste – bei einem Hallenneubau – auch zeitlich neu gefasst werden.

Unstrittig ist für Rebmann wegen der städtischen Finanzlage, dass sich die Stadt eine mindestens 15 Millionen Euro teure Hallensanierung nicht leisten kann und dass die Nachfolgehalle aufgrund des Kostendeckels kleiner ausfallen muss als der bestehende Bau. Die Acht-Millionen-Zusage erlaube eine funktionale Drei-Feld-Halle für den Schul- und Vereinssport. Mehr nicht. Und Capri-Sun-Eigner Wild hatte bei seinem Besuch erneut betont, dass alle Zusatzwünsche von Eppelheim selbst zu finanzieren seien – wie auch die späteren Unterhaltskosten.

Capri-Sun-Eigner Hans-Peter Wild. Foto: K. Sommer/Alex/ F. Kern

Deshalb könnte der RNH-Standort aus aktueller Sicht einen gehörigen Kostenvorteil bieten: Die vorhandenen Fundamente und auch der vorhandene Hallenkeller ließen sich für den Nachfolgebau nutzen; in dem Untergeschoss sind derzeit neben Toiletten auch Vereins- und Lagerräume untergebracht. An dem A 5-Standort sei eine Unterkellerung innerhalb des vorgegebenen Finanzrahmens nicht darstellbar. Aber, und darauf legt Rebmann Wert, entschieden sei noch gar nichts.

Das gilt laut Rebmann auch für einen möglichen Zeitplan. Sie selbst, so meinte sie in einer Mischung aus Scherz und Ernst, würde sich einen Spatenstich vor Ablauf ihrer Amtszeit wünschen. Das wäre, die laufende Amtsperiode zugrunde gelegt, spätestens in vier Jahren.