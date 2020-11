Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Auch das noch: Da sind gerade zwei Wochen strengste Quarantäne auf 20 Quadratmetern mit der zweijährigen Tochter überstanden, man freut sich wieder nach draußen zu dürfen – und muss dann als Erstes feststellen, dass das eigene Fahrrad gestohlen wurde. Doch darüber können die Asylbewerber Ghazanfar Mohammadi und Fereshta Rezaie jetzt schon wieder lachen, zumal sie sich bereits ein gebrauchtes Ersatzrad besorgt haben, das nur noch auf Vordermann gebracht werden muss. Viel schlimmer zu ertragen gewesen seien die zwei Wochen Isolation auf engstem Raum: Das afghanische Ehepaar lebt gemeinsam mit Tochter Elena in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Lilienthalstraße, die zuletzt bekanntlich wegen zehn Corona-Fällen unter Quarantäne stand. Die RNZ hat nun mit der Familie über diese Zeit gesprochen.

Ein Zimmer mit zwei Betten, einem kleinen Tisch, zwei Stühlen, Schränken und einem kleinen Kühlschrank; angeschlossen ist ein kleines Badezimmer: Auf diesen 20 Quadratmetern haben Mohammadi und Rezaie mit der kleinen Elena zwei Wochen verbracht. Kein kurzer Spaziergang an der frischen Luft war erlaubt, nicht einmal auf den Fluren der Einrichtung durften sie sich bewegen.

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Lilienthalstraße stand zwei Wochen unter Quarantäne. Foto: Alex

Ein für die Unterkunft des Rhein-Neckar-Kreises zuständiger Sozialarbeiter teilte ihnen Anfang Oktober mit, dass einige dort lebende Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden waren – und deswegen nun für alle rund 40 Bewohner Quarantäne anstand. Heißt: "Wir durften nur einmal am Tag raus, um an den Briefkasten zu gehen und den Müll rauszubringen", erklärt der 30-jährige Ghazanfar Mohammadi.

Bewacht wurde das Gebäude rund um die Uhr von Sicherheitspersonal: Sie standen vor dem Eingang und achteten darauf, dass niemand unerlaubt herein- oder herausgeht. Nur eben in der letzten Nacht der Quarantäne hätten die Security-Mitarbeiter gefehlt, erzählt die 24-jährige Fereshta Rezaie: "Genau in der Nacht wurde mein Fahrrad geklaut, da hat hier niemand mehr aufgepasst."

Am schlimmsten sei die strikte Isolation für ihre Tochter Elena gewesen: "Es war sehr schwierig", sagt Rezaie. "Wir Eltern haben diese Quarantäne akzeptiert, aber einer Zweijährigen kann man das nicht erklären, warum wir auf einmal nicht mehr vor die Tür dürfen." Zumal Elena erst im September ihren ersten Tag im Fröbel-Kindergarten hatte: Gerade habe sich die Kleine an die neue Umgebung gewöhnt und Gefallen daran gefunden, durfte sie plötzlich nicht mehr dorthin. "Sie hat sehr viel geweint", berichtet Rezaie, noch immer spürbar niedergeschlagen. Nun sei es für das kleine Mädchen erneut eine schwierige Umstellung, wieder in den Kindergarten zu gehen.

"Nicht viel" habe man in den zwei Wochen tun können, sagt Rezaie. "Wir haben ein Handy, ein Tablet und ein bisschen Spielzeug für Elena." Allerdings funktioniere das Internet in der Unterkunft nicht. "Wir haben nur das mobile Internet vom Handy", erklärt sie. "Mit dem Kalender auf dem Telefon haben wir unserer Tochter immer versucht zu zeigen, wie lange wir noch hier drin bleiben müssen." Auch die Gemeinschaftsküche der Einrichtung sei in der Quarantäne-Zeit gesperrt gewesen, um Kontakte zu vermeiden. "Wir haben dreimal am Tag von einem Caterer Essen bekommen", erzählt die studierte Mathematikerin. Ehrenamtliche hätten die Bewohner bei Bedarf mit zusätzlichen Einkäufen versorgt. Nach dem Corona-Test – alle Drei waren negativ – wurde die 24-Jährige auch noch krank. "Es war nur eine Erkältung, aber ich brauchte Medikamente", sagt sie. Dann habe ihr Mann eine Sondergenehmigung bekommen, um einmal schnell zur Apotheke zu dürfen.

Auch Mohammadi hat im afghanischen Herat Mathematik studiert, beide lernten sich an der dortigen Universität kennen. Das Paar sei 2019 samt kleiner Tochter "mit Autos und Bussen über den Iran in die Türkei" und dann in einem Boot nach Griechenland gelangt. Von dort seien sie per Flugzeug weiter nach Stuttgart gereist. Nachdem sie dort einen Asylantrag gestellt hatten – die Entscheidung darüber stehe noch aus –, seien sie der Kreisunterkunft in Eppelheim zugeteilt worden. In Deutschland sehen sie bessere Chancen auf eine gute Arbeit, sagen sie. Und Rezaies Schwester lebe bereits seit einigen Jahren in Gaggenau. "Ich möchte eine Ausbildung zum Informatiker machen", erklärt Mohammadi. Seine Frau peilt ein Ingenieur-Studium an. Beide sprechen bereits gut Deutsch, müssen aber noch einige Prüfungen ablegen, um das für eine Ausbildung erforderliche Leistungsniveau nachzuweisen.

So habe sie die Quarantäne auch in dieser Angelegenheit zurückgeworfen, denn ihre Sprachkurse liefen weiter. Rezaie ist aber zuversichtlich, im Januar ihre Prüfung abzulegen. Bis dahin will sie fleißig lernen – und die zurückgewonnene Freiheit mit ihrer Familie genießen: "Mein Mann hat ein Fahrrad mit Kindersitz. Und wenn mein Rad repariert ist, wollen wir wieder zusammen Radtouren machen."