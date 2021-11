Eppelheim. (ths) Auf die Eppelheimer kommen höhere Steuern zu. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung gleich dreier Steuern beschlossen: So steigen die Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B. Überdies wird die Hundesteuer teurer. Der Grund: die nicht gerade positive finanzielle Lage der Stadt, die Michael Seip in der jüngsten Sitzung den Räten vorstellte.

Und die Worte des designierten Nachfolgers von Kämmerer Hubert Büssecker zeigten Wirkung. Denn insgesamt gab es sechs finanzrelevante Tagesordnungspunkte, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen sollen. Sie alle erhielten ein positives Votum, auch wenn einige Räte dabei Magengrimmen verspürten.

Allen voran bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Sie zeigte sich zwar froh über die Ersparnisse, aber ihr fiel insbesondere die Zustimmung zur prozentualen Kürzung des Schulbudgets schwer. Zugleich signalisierte sie, die Personalkosten im Zaum zu halten.

Stadtfest wird nicht ersatzlos gestrichen

Deshalb gibt es auch keinen Nachfolger für die Leitung des Hauptamts, sondern man denke an eine organisatorische Aufteilung zwischen ihr und Seip. Darüber hinaus setzte die Rathauschefin durch, das Stadtfest ab kommendem Jahr nicht ersatzlos zu streichen. Sofern Sponsoren die Veranstaltung stemmen könnten, solle es genehmigt werden.

Seip hörte dies gerne, zumal er vor den Abstimmungen nochmals auf den Zustand des Ergebnishaushalts einging. Dieser weise 2022 ein Minus von rund 6,6 Millionen Euro auf und minimiere damit alleine die Liquidität um rund 4,1 Millionen Euro. Als grundsätzliches Ziel erkannte der Finanzexperte allerdings die Erwirtschaftung "eines dauerhaften Überschusses im Ergebnishaushalt, sodass hieraus die Investitionen im Finanzhaushalt finanziert werden können".

Da Seip eine "intergenerative Gerechtigkeit" verlangte, hob er die größten Abweichungen im Haushalt im Vergleich zum aktuellen Jahr auf den Prüfstand und erkannte hierbei insgesamt eine Differenz von 4,2 Millionen Euro. Zusätzlich nannte er insbesondere die kostenverursachenden Einrichtungen. Diese beginnen beim Gisela-Mierke-Bad und führen über die einzelnen Hallen bis zum Kegelstadion. Ferner sprach er die Bibliothek sowie den kostenintensiven Erhalt der Schulgebäude an und erwartete nun den "Auftakt der seit Jahren notwendigen Haushaltskonsolidierung".

Der künftige Kämmerer wertete deshalb die von der Verwaltung angestoßenen Konsolidierungsprojekte als äußerst positiv. So die Steueranpassungen: Die Gewerbesteuer steigt im kommenden Jahr bei einer Basis von acht Millionen Euro auf 380 Prozent, 2023 auf 390 Prozent und danach auf 400 Prozent.

Bei der Grundsteuer B beschloss das Gremium mehrheitlich dasselbe, es sei denn das Land gibt eine andere Regel vor. Gleichzeitig wurde die Hundesteuer erhöht: Für den Ersthund auf 96 Euro sowie für jeden weiteren Hund auf 192 Euro. Die Zwingersteuer beträgt ab 2022 das Dreifache der Hundesteuer für den Ersthund. Für jeden Kampfhund fallen 720 Euro an.

Darüber hinaus spart die Stadt jetzt pro Saison rund 95.000 Euro bei der Aussetzung des geförderten Kulturprogramms – und das für die nächsten beiden Spielzeiten. Beim Stadtfest kommt es auf Bestreben der Bürgermeisterin nur zu einem ersatzlosen Wegfall, falls der Steuerzahler dafür aufkommen müsste.

Während das Gremium die Anpassung der Freibeträge beim Verwahrentgelt durch die Sparkasse Heidelberg zur Kenntnis nahm, gab es eine Anpassung der Schulbudgets und der Zuweisung der Sachkostenbeiträge. Diese stehen derzeit mit 30,5 Prozent als frei verfügbare Mittel zur Verfügung. Nun fällt im Sekundarbereich ein Absenken um 5,5 Prozent an. In Angleichung führt dies auch zur selben Reduktion im Primarbereich, bei dem jeder Schüler derzeit 120 Euro erhält.

In ihren Stellungnahmen beurteilten zuvor die einzelnen Sprecher für ihre Fraktionen den kompletten Maßnahmenkatalog zur Konsolidierung des Haushaltes. Was laut Seip allerdings noch ansteht, dürfte dem Gemeinderat weiteres Kopfzerbrechen bereiten. Ihm geht es nämlich ebenfalls um die Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen bei der Schwimmbad- und Hallenproblematik, auch um die künftige Ausrichtung der Bibliothek. "Aktuell können über 30.000 physische Medien kostenfrei ausgeliehen werden", meinte er hierzu. Seip ging jedoch davon aus, dass jeder "die Inhalte der letztjährigen Haushaltsreden" in vollem Umfang beherzige.