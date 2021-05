Von Sabrina Lehr

Eppelheim. Sie beherrschten die Advents- und christliche Fastenzeit in der Region fast so sehr wie die Vorfreude auf das Christkind oder den Osterhasen: Die Diskussionen um die Begehung der Feiertage unter Pandemie-Bedingungen, das Feilschen um jede erlaubte Kontaktperson und natürlich die Durchführung der betreffenden Gottesdienste. Fast still und leise geht im Vergleich dazu der muslimische Fastenmonat Ramadan im Ausnahmezustand vonstatten. Und das nun bereits zum zweiten Mal.

Imam Wadjih Uddin Chaudry.

Denn bereits im Jahr 2020 fielen der Ramadan und das anschließende Zuckerfest in den Lockdown. Weswegen zumindest die rund 240 Mitglieder der Eppelheimer Ahmadiyya-Gemeinde pragmatisch mit der Situation umgehen: "Damit die Seele des Ramadans nicht verloren geht, verlegen wir Koranrezitationen oder Predigten ins Internet", sagt Imam Wadjih Uddin Chaudry. Entsprechende Strukturen, wie Profile auf der Video-Plattform Youtube oder die Gewöhnung an Dienste wie "Zoom", bestehen bereits seit dem vergangenen Jahr – und Chaudry kann der diesjährigen Neuauflage sogar Positives abgewinnen: "Wir haben jetzt Routine darin und auch Erfahrung in Dingen wie der richtigen Ausleuchtung von Videos", sagt er mit einem Anflug von Galgenhumor. "Das macht’s in diesem Jahr einfacher."

Hintergrund > Der Ramadan ist der islamische Fastenmonat. Er findet im neunten Monat des islamischen Mondkalenders statt, weswegen er sich im gregorianischen Kalender jedes Jahr nach vorne verschiebt. Während des Ramadans verzichten die Fastenden 30 Tage lang zwischen Sonnenauf- und -untergang auf [+] Lesen Sie mehr > Der Ramadan ist der islamische Fastenmonat. Er findet im neunten Monat des islamischen Mondkalenders statt, weswegen er sich im gregorianischen Kalender jedes Jahr nach vorne verschiebt. Während des Ramadans verzichten die Fastenden 30 Tage lang zwischen Sonnenauf- und -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Das Fasten ist religiöse Pflicht der Muslime. Schwangere, Stillende und Kranke sind ausgenommen. "Es ist wie ein Trainingscamp für Muslime, in dem man versucht, Gott näherzukommen und ein besserer Mensch zu werden", beschreibt der Imam der Eppelheimer Ahmadiyya-Gemeine, Wadjih Uddin Chaudry. Zum Ramadan gehören Gebete, die Lektüre des Korans und das Fastenbrechen vor Sonnenauf- und nach Sonnenuntergang – im Kreise der Familie oder der Moschee: "Normalerweise brechen wir in der Moschee gemeinsam das Fasten mit einer Dattel", sagt Chaudry. Danach werde gemeinsam gegessen. Im Anschluss an den Ramadan wird das "Fest des Fastenbrechens", auch "Zuckerfest" genannt, begangen. Es ist nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag. lesa

Ganz ins Virtuelle verlegt ist der Ramadan dann aber doch nicht. Das Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße wird auch in Präsenz genutzt – allerdings nicht ganz so oft wie in normalen Jahren und von deutlich weniger Menschen. Denn wo sich normalerweise bis zu 120 Männer und Frauen in zwei nach Geschlechtern getrennten Räumen bei den fünf täglichen Gebeten drängen, ist jetzt zwecks Mindestabstand nur noch Platz für rund 45 Personen – ausschließlich Männer. "Die Damen kommen aktuell nicht zur Moschee zum Beten, weil das nur Pflicht für Männer ist", erklärt der Imam.

Und auch die Männer kommen nur dreimal am Tag – vorausgesetzt sie haben sich angemeldet und die Eingangskontrolle bestehend aus Fieber- und Symptomkontrolle passiert. Wieso, erklärt Imam Chaudry: "Wir haben Gebete zusammengelegt, um nicht so oft zusammenzukommen." So finde aktuell kein Nachtgebet statt, sondern es werde gemeinsam mit dem Abendgebet begangen. Und das, obwohl die derzeit im Rhein-Neckar-Kreis geltende Ausgangssperre den Besuch einer religiösen Veranstaltung gestatten würde: "Wir wollen damit den Behörden entgegenkommen", erklärt Chaudry. Außerdem hätten so die Familien mehr Zeit, um beim gemeinsamen Fastenbrechen zusammenzukommen.

Apropos: Das gemeinsame Essen nach Sonnenuntergang im Kreise der Familie gehört eigentlich zum Ramadan wie das Fasten selbst. Doch was ist mit alten, möglicherweise einsamen Gemeindemitgliedern, die die Corona-Beschränkungen vom Familienbesuch abhalten? "Es schmerzt schon in der Seele", räumt Chaudry ein und nennt seine eigene Mutter als Beispiel: "Sie ist vorerkrankt und man muss aufpassen." Entsprechend behelfe man sich mit Videotelefonie, auch wenn das "nicht dasselbe" sei. "Aber da müssen wir durch."

Noch einmal durch müssen die Mitglieder der Eppelheimer Ahmadiyya-Gemeinde auch durch ein Zuckerfest unter Pandemie-Bedingungen. Der Feiertag nach dem Ramadan findet kommende Woche statt – und damit vermutlich unter den harten Corona-Beschränkungen, die aktuell gelten. "Wir gehen vom Schlimmsten aus", sagt Chaudry. In diesem Fall wird es auf den Plan aus dem Vorjahr hinauslaufen: "Damals haben diejenigen, die Familien haben, zusammengefeiert. Die Alleinlebenden hatten dann die Möglichkeit, zur Feier in die Moschee zu kommen." Und wieder sieht Imam Chaudry etwas Positives an der Situation: "So ist in jedem Haushalt eine kleine Moschee entstanden."