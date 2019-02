Will diskutieren: Patricia Rebmann. Foto: sg

Eppelheim. (aham) Es ist still geworden um die Rhein-Neckar-Halle. Gab es bei ihrer Schließung lautstarke Proteste, sogar Demonstrationen, so ist ihr Zustand als Sportstätte mit Einschränkungen inzwischen Normalität für die Eppelheimer geworden. Doch die Frage nach der Zukunft der früheren Kultstätte stellt sich noch immer und wird viel in der Stadt diskutiert. Die RNZ hat mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann gesprochen.

Frau Rebmann, wie sieht die Zukunft der Rhein-Neckar-Halle aus?

Wie alle städtischen Gebäude gehört auch die Zukunft der Halle zum Stadtentwicklungskonzept, welches gerade gestartet wird. Eine Begleitgruppe aus der Bürgerschaft formiert sich gerade und wird den Planungsprozess mit Expertenwissen unterstützen. Es huschen viele Gerüchte über den Zustand der Halle durch die Stadt. Deshalb werden wir in den nächsten Monaten fünf Führungen durch die Rhein-Neckar-Halle anbieten, bei denen ein Bauexperte, die Verwaltung und die Feuerwehr den Zustand der Halle im Detail aufzeigen, um alle Interessierten auf den gleichen Stand zu bringen. Dann können wir diskutieren.

Geht es dabei um einen Abriss oder eine Sanierung?

Das ist alles eine Frage des finanziellen Könnens. Wie alle wissen, ist unser Haushalt stark gebeutelt. Große Sprünge können wir uns nicht leisten. Ob nun ein Abriss oder eine Sanierung teurer ist, kann ich nicht sagen. Ich verlasse mich nicht auf die Zahlen, die früher einmal genannt wurden, sondern ich rolle alles neu auf. Meines Erachtens gibt es drei Optionen: Abriss, Neubau oder eine neue Struktur für den Sport. Da sind die Bürger gefragt.

Kann die Halle denn nicht einfach bleiben wie sie ist?

Fakt ist: Ich brauche sie für den Schulsport. Für den ist sie im Moment auch noch ausreichend. Aber sie wird auch nicht besser.