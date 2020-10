Von Sabrina Lehr

Eppelheim/Heidelberg. Zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung hat das Amtsgericht Heidelberg am Donnerstag einen 26-jährigen Eppelheimer verurteilt, der im September vergangenen Jahres eine Tankstelle überfallen hatte. Richterin Walburga Englert-Biedert befand den Angeklagten der schweren räuberischen Erpressung schuldig – in einem minder schweren Fall. Denn der Überfall glich nicht nur einer Pannenserie, auch die Beweggründe des Angeklagten ließen das Gericht von einer höheren Strafe absehen.

Am Morgen des 4. September 2019 hatte der damals 25-Jährige die Kassiererin einer Tankstelle in der Handelsstraße mit einem Stuhlbein bedroht und 50 Euro verlangt. Mit der Beute in seinem Auto flüchtete er. Ein Tankstellen-Mitarbeiter verfolgte ihn aber und schaffte es, in den rollenden Wagen zu springen und den Zündschlüssel umzudrehen; der Angeklagte hatte die Handbremse nicht gelöst. Daraufhin versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Ein Passant stellte ihm aber ein Bein, woraufhin er stürzte und sich das Handgelenk brach.

"Mir tut die Tat sehr Leid", beteuerte der Angeklagte nun. Auf die Frage der Richterin, wozu er 50 Euro brauchte, antwortete er: "Ich wollte ins Bordell." Denn am Morgen hatte er "kurzerhand" den Entschluss gefasst, sich das Leben zu nehmen, wollte sich vorher aber "noch etwas Schönes kaufen". Also fuhr er um 10.30 Uhr in ein Bordell und fragte, was der Besuch dort koste. Man nannte ihm 50 Euro, die er am Geldautomaten abheben wollte. Dort stellte er jedoch fest, dass sein Konto leer war und beschloss, "das Geld anderweitig zu beschaffen".

Er leide an Depressionen und sei "arbeitsunfähig", begründete er nun die finanzielle Misere und die Suizidgedanken. Deswegen sei er bereits in Behandlung gewesen – zuletzt im Sommer 2019. Danach habe er eine Arbeitsstelle in einem Imbiss aufgenommen. Nach eineinhalb Wochen sei er jedoch – nach eigenen Angaben aufgrund eines Nervenzusammenbruchs – nicht fähig gewesen zur Arbeit zu gehen. Das war am Morgen der Tat.

Der hinzugezogene Sachverständige attestierte dem Angeklagten einen "depressiv gefärbten Verstimmungszustand", der jedoch nicht mit der Tat "in Deckung" zu bringen sei: "Jemand, der schwer depressiv ist, hat nicht die Libido und den Antrieb, ins Bordell zu gehen." Er zeichnete ein anderes Bild: Als Kind adoptiert, sei der Angeklagte stets ein Außenseiter gewesen. Im Anschluss an sein ohne Begeisterung absolviertes Studium habe er keine passende Arbeit gefunden und letztlich vorübergehend im Lager eines Sportartikelherstellers gearbeitet. "Wenige Beziehungen, Versagensängste, wenige Tätigkeiten, die ihm Freude bereiten – hier liegt eine lebensgeschichtlich entwickelte Störung vor", befand der Sachverständige.

Ein Schicksal, das in das Urteil einfloss. Zudem sah das Gericht mit Blick auf die Tatumstände, deren Folgen und die Beute die Bedingungen eines minder schweren Falles als erfüllt an. Statt einer Haftstrafe bekommt der 26-Jährige nun Bewährungshilfe. Er akzeptierte das Urteil und verzichtet auf eine Berufung.