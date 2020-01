Von Anja Hammer

Eppelheim. Unten milchig, oben klar: So sehen die neuen Fenster an der Friedhofskapelle aus. Seit einigen Wochen ersetzen die großflächigen Scheiben die vielen kleinen bunten Fenster, die ursprünglich die Kapelle zierten. Nur: Durfte dieser Austausch einfach so stattfinden? Grünen-Stadtrat Martin Gramm hat da so seine Zweifel. Er fürchtet, dass die Stadt damit das Urheberrecht des Architekten verletzt hat. Er sieht Parallelen zu einem Fall, mit dem sich derzeit das Landgericht Hannover beschäftigt: Altkanzler Gerhard Schröder hat der Marktkirche in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein neues, künstlerisch gestaltetes Fenster geschenkt. Gegen den Einbau klagt der Erbe des Architekten, er sieht das Urheberrecht verletzt.

Hintergrund > Die Fenster der Friedhofskapelle wurden im Dezember vergangenen Jahres ausgetauscht. Dabei hatte die Bammentaler Firma Pabst Metallbau einiges zu tun. Immerhin umfassen die Scheiben allein auf der Süd- und Nordseite der Kapelle eine Fläche von insgesamt 130 Quadratmetern. Die [+] Lesen Sie mehr > Die Fenster der Friedhofskapelle wurden im Dezember vergangenen Jahres ausgetauscht. Dabei hatte die Bammentaler Firma Pabst Metallbau einiges zu tun. Immerhin umfassen die Scheiben allein auf der Süd- und Nordseite der Kapelle eine Fläche von insgesamt 130 Quadratmetern. Die Fensterwände sind 5,60 bis 6,70 Meter hoch. Bei den neuen Scheiben handelt es sich nun um eine zweifach Isolierverglasung, der Milchglasteil geht bis zu einer Höhe von 2,30 Metern. Ebenfalls ausgetauscht wurden die Fenster im Rundbogen und über der Eingangstür der Friedhofskapelle. Auch wurden die Türen erneuert. All das hat nach Angaben der Stadtverwaltung rund 140.000 Euro gekostet. Als "fast fertig" bezeichnet Bauamtsleiter Michael Benda die Arbeiten. Zwei Scheiben über dem Haupteingang würden noch fehlen. Diese mussten neu geordert werden. Zudem sollen die Fenster an der Südseite der Kapelle noch einen Sonnenschutz bekommen, auch Verputz- und Malerarbeiten stünden noch aus. > Das Urheberrecht ist im Urheberrechtsgesetz geregelt. Dieses gilt auch für Bauwerke, wenn sie Werke der Bau-Kunst sind. "Nach der Rechtsprechung liegt ein Baukunstwerk vor, wenn es aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragt und das Ergebnis einer persönlichen geistigen Schöpfung ist oder sich vom durchschnittlichen Architektenschaffen abhebt", heißt es in einem Merkblatt der baden-württembergischen Architektenkammer. Ist das Urheberrecht durch einen Dritten verletzt worden, so kann der Urheber etwa die Beseitigung der Beeinträchtigung und unter Umständen auch Schadensersatz verlangen. Dabei müssen allerdings die Interessen des Urhebers und die des Eigentümers abgewogen werden. Das Urheberrecht kann vererbt werden und erlischt erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. (aham)

[-] Weniger anzeigen

Doch der Reihe nach: Die Fenster der Eppelheimer Friedhofskapelle beschäftigen die Stadt schon seit einer gefühlten halben Ewigkeit. Schon vor drei Jahren war die Rede davon, dass die Buntfenster – die wie die gesamte Kapelle aus den 1960er Jahren stammen – porös seien und einzustürzen drohten. Das war der Auftakt eines Diskussionsmarathons. Zwischen Gemeinderat und Technischem Ausschuss wurde das Thema mehrfach hin- und hergeschoben. Das Problem: Der Erhalt der bunten Fenster erwies sich als äußerst kostspielig. Ein Beschluss wurde erst im Juli 2019 gefasst. Da setzten sich die Pragmatiker gegen die Ästheten durch. Buntglas würde bei Sommerhitze eher reißen, kleine Fenster seien zu teuer: So lauteten die Argumente, die zu den jetzigen Fenstern führten.

Stadtrat Gramm gehörte stets zu denen, die sich für den Erhalt der bunten, kleinen Fenster aussprachen: "Die Trauerkapelle ist das einzige Gebäude in Eppelheim mit Charakter", sagte der 66-Jährige, der auch im evangelischen Kirchengemeinderat sitzt, einmal. In der entscheidenden Juli-Gemeinderatssitzung fragte er die Stadtverwaltung bereits nach dem Urheberrecht des Architekten. Eine Antwort bekam er nicht.

Dass diese Nachfrage gar nicht so unberechtigt war, zeigte sich drei Tage später: Da ging eben beim Landgericht Hannover die Klage über die Schröder-Fenster ein. Und das Verfahren läuft bis heute. "Es gab noch keine Verhandlung und kein Urteil", sagt Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts Hannover, gegenüber der RNZ.

Ein ähnliches Szenario befürchtet Gramm nun auch für Eppelheim. Auf eine erneute Anfrage an das städtische Bauamt per E-Mail erhielt er eigenen Angaben zufolge abermals keine Antwort. Darin schrieb er, dass er sich extra bei Juristen und Architekten erkundigt habe. "Übereinstimmend wurde mir mitgeteilt, dass die Fenster der Kapelle dem Urheberrecht unterliegen; das heißt, der Planer beziehungsweise Erbauer hat für 70 Jahre Schutzrechte."

Auf RNZ-Nachfrage sagt Bauamtsleiter Michael Benda, dass die Prüfung des Urheberrechts ein "Standardprozess" sei. Im Falle der Friedhofskapelle laufe der noch. Denn ob das Urheberrecht verletzt sei, lasse sich nicht so einfach beantworten. "Das ist immer Ansichtssache", so Benda. Wenn man drei Gutachter beauftragen würde, würde man auch drei verschiedene Meinungen bekommen. Grundsätzlich gelte aber: "Eine Verletzung des Urheberrechts muss erst einmal geltend gemacht werden", betont Benda. "Und bei der Friedhofskapelle hat das – Stand jetzt – noch keiner gemacht." Das könnten auch nur der Architekt oder einer seiner Erben tun. Ersteres ist aber laut Benda ausgeschlossen: Architekt Rudolf Zobeley aus Heidelberg sei bereits verstorben.