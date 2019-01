Eppelheim. (aham) Zu wenig Stellplätze, zugeparkte Gehwege und Kurven, zu viele Lastwagen und Straßenbahnhaltestellen, die nicht barrierefrei sind: Man muss auf Eppelheims Straßen nicht lange suchen, um eine lange Liste von Problemen zu finden. Deshalb will die Stadt ein Verkehrskonzept. Nur wer soll es erstellen?

Das war die große Frage in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zwei Ingenieurbüros stellten sich vor und der Gemeinderat musste sich für eines von beiden entscheiden. Das Gremium war sich nach zwei Vorträgen einig: Das Karlsruher Büro "Köhler und Leutwein" soll es richten.

Das Kuriose: Stefan Wammetsberger von "Köhler und Leutwein" war schon einmal in Eppelheim tätig. "Als wir das letzte Mal in Eppelheim gearbeitet haben, drehte sich alles um den motorisierten Verkehr." Jetzt, viele Jahre später, verlangt die Stadt etwas ganz anderes. Für das inzwischen vierte Verkehrskonzept seit 1992 lautet das vorgegebene Ziel: "Zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität, um den Standortvorteil, die Lebensqualität und gesundes Wohnen zu sichern und auszubauen."

Und: "Dabei müssen alle Verkehrsteilnehmer im Blick behalten werden." Das heißt, dass etwa der Fußgänger- und Fahrradverkehr gefördert, die Barrierefreiheit ausgebaut und Bus und Bahn attraktiver werden sollen. Ein Verkehrs- und Parkleitsystem soll zudem die Elektromobilität, Fahrradverleihstationen und Car-Sharing berücksichtigen.

Verkehrsplaner Wammetsberger, der übrigens in schier unglaublichem Tempo redete, gab seine Devisen vor: "Fließender Verkehr ist guter Verkehr." Und: "Es gibt nötigen und unnötigen Verkehr." Womit er aber tatsächlich beim Gemeinderat punktete: mit seiner Ortskenntnis. Zum einen erwähnte er in seinem Vortrag bereits bekannte Schwachstellen wie die Haupt- und die Rudolf-Wild-Straße, zum anderen war und ist sein Büro immer wieder in der Region tätig, hat etwa ein Radwegekonzept für Ladenburg oder einen Verkehrsentwicklungsplan für Sandhausen erstellt.

Daher lägen seinem Büro bereits viele Verkehrsdaten vor, die man nutzen könnte. Zusätzlich schwebte Wammetsberger ein "neuer Trick" vor: "Für den Durchgangsverkehr können wir Handysignale auswerten", sagte der Verkehrsplaner und fügte hinzu: "Ohne Probleme mit dem Datenschutz." Eine Befragung der Verkehrsteilnehmer will er nicht machen.

Damit stand er im Gegensatz zu seinen Vorrednern, zwei Vertretern des Stuttgarter Ingenieurunternehmens "Brenner-Plan". Dessen Prokurist Maxim Khammudekh hatte vorab erläutert, wie sein Büro mithilfe von Zählungen, Befragungen und Kameras an Kreuzungen ein Verkehrsmodell erstellen wollte.

Was Wammetsberger übrigens auch klarstellte: "Es wird keinen Straßenneubau geben, man muss nur den Raum anders nutzen." Zuvor hatte Peter Schib (FDP) nämlich kritisch nach dem Ergebnis des Konzepts gefragt: "Kommt am Ende heraus, dass Eppelheim eine Untertunnelung oder eine Umgehungsstraße braucht?" Obwohl Schib damit die Lacher des vollen Bürgersaals auf seiner Seite hatte, hatte seine Frage einen ernsten Hintergrund. Die klamme Stadt will zwar die Verkehrssituation durchaus verbessern, aber "keine Luftschlösser" bauen, wie sowohl Bürgermeisterin Patricia Rebmann als auch die Fraktionssprecher betonten.