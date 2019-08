Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Der Teich im Waldbiotop bereitete den Kindern des Waldprojektes "Umwelt verbindet" und ihren Betreuern etwas Sorgen. "So wie das Wasser in der letzten Zeit roch, gibt es wohl zu viele faulende Pflanzenreste darin", erklärten die beiden Diplom-Biologen Holger Hitzelberger und Peter Rösch. Die Folge: In dem Tümpel, der nur durch Regen befüllt wird, bildeten sich Algen und faulende Schlammschichten - zusätzlich befördert durch die derzeitige Sommerhitze. All dies führte zu üblen Gerüchen. Hätte man nicht eingegriffen, würden Tiere und Pflanzen in der Teichanlage langsam absterben.

Die beiden Biologen treffen sich außerhalb der Schulferien jede Woche mit den Waldprojektkindern im Waldbiotop, um dort zu forschen, das Areal zu gestalten oder etwas Nützliches zu bauen - wie beispielsweise ein Floß für den Teich. Regelmäßig überprüft wird dabei auch die Wasserqualität und die Artenvielfalt im Biotop. Als der faulende Geruch immer mehr zunahm, galt es zu handeln.

"Die Wasserqualität war jetzt zwar für die Tierwelt noch kein Problem", erfuhr man von Holger Hitzelberger und Peter Rösch. "Wir konnten immer noch Tiere wie Molche, Kaulquappen, Gelbrandkäfer, Süßwasserschnecken, Rückenschwimmer und Wasserskorpione fangen. Aber wir machten uns schon Gedanken, was man tun könnte, um die Wasserqualität zu verbessern." Man hatte schon überlegt, den Teich sozusagen "auszumisten". Problem sei aber, dass man mit den Schlammschichten und Pflanzenresten auch eine Menge Lebewesen mit herausfischt und entsorgt. Das sei nicht Sinn der Sache.

Um das stehende Gewässer bei der anhaltenden Sommerhitze vor dem Kollaps zu retten, nahmen die beiden Waldprojektleiter mit Peter Schmitt vom Bauamt der Stadt Kontakt auf. Er betreut die Grün- und Biotopflächen der Stadt und regte im Jahr 1999 an, das Waldprojekt den beiden Diplom-Biologen zu übertragen, damit Kinder Natur und Tierwelt hautnah erleben können. Schmitt half jetzt erst mal mit einer Frischwasser-Auffüllung aus, die vom Bauhof der Stadt durchgeführt wurde. Die Mitarbeiter legten von der Brunnenanlage im Wald einen Schlauch zum Teich und befüllten ihn über mehrere Tage mit Frischwasser.

Nach der Befüllung trafen sich Hitzelberger und Rösch mit den Waldprojektkindern, um zu schauen, ob sich der Teich bereits etwas erholt hat. "Fauliger Geruch ist jetzt kaum noch wahrzunehmen", freuten sie sich zusammen mit dem neunjährigen Fabio aus Plankstadt und dessen ein Jahr jüngerem Klassenkameraden Paul aus Eppelheim.

Die zwei Freunde, die auch zusammen die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule besuchen, waren an diesem Nachmittag bei schwül-heißem Freibadwetter die einzigen beiden Waldprojektkinder, die nach dem Teich und den Tieren schauten. Mit Köchern ausgestattet, gingen sie zur Teichbrücke und waren mit dem neuen Wasserstand und den Tieren, die sie fingen, äußerst zufrieden. Die mit dem Köcher gefangenen Teichbewohner kamen zur genaueren Beobachtung und Bestimmung in ein Aquarium und wurden später wieder in den Teich gesetzt.

Wer gerne mit den beiden Diplom-Biologen den Eppelheimer Wald und das Biotop erkunden möchte, kann einfach vorbeikommen. Die Treffen finden außerhalb der Ferien immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr im Waldbiotop im Eppelheimer Süden statt. Das Waldprojekt startet wieder nach den Sommerferien Mitte September.