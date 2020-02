Eppelheim. (luw) Zum Überfall in der Aral-Tankstelle sind neue Details bekannt geworden. Ein Duo hatte in der Nacht auf Montag einen Mitarbeiter der Tankstelle in der Schwetzinger Straße überwältigt und einen unbekannten Geldbetrag erbeutet. Von den Tätern gibt es seither keine neue Spur, doch nun berichtete Tankstellen-Betreiber Artur Sammet gegenüber der RNZ Näheres zum Vorgehen der Räuber.

Die Tankstelle öffnet montags erst um 6 Uhr, doch der Überfall geschah laut Polizei gegen 4.30 Uhr. "Ein Mitarbeiter kommt morgens schon um diese Zeit und backt Brötchen", erklärte Sammet gestern auf Nachfrage. "Als er gerade die Eingangstür aufgeschlossen hat, kamen die Männer und haben ihn einfach überrannt." Demnach habe der Angestellte die Tür gerade wieder abschließen wollen, als die unbewaffneten Männer schon zugepackt hätten.

"Die haben ihm laufend Ohrfeigen gegeben und ihn gezwungen, an unseren Tresor zu gehen und den zu öffnen", so Sammet weiter. Der 20-Jährige, der als Aushilfskraft in der Tankstelle angestellt sei, habe noch nicht wieder begonnen zu arbeiten. Laut Sammet sei er "noch in Behandlung". Der Betreiber erklärte, dass der junge Mann seit dem Überfall traumatisiert sei und entsprechend therapeutische Hilfe bekomme.

Die Täter flüchteten laut Polizei zunächst zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei beschreibt einen Gesuchten als etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank, bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzem Kapuzenpulli. Zudem trug er eine Sturmhaube. Der andere Räuber wird als etwa 1,80 Meter groß und ebenfalls sehr schlank beschrieben. Auch er trug eine graue Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpulli. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44.