Arbeiter richteten am Dienstag die Metallteile am Brückenrand aus. Foto: Geschwill

Eppelheim. (aham) Die Straßenbahnbrücke nimmt langsam ihre endgültige Gestalt an. Zwar ist die Querung über die Autobahn, die Eppelheim mit Heidelberg verbindet, schon seit Dezember für die Straßenbahn und den Verkehr aus Eppelheim freigegeben. Doch noch ist nicht alles an seinem richtigen Platz.

Jetzt sind zumindest die Metallgeländer zu beiden Seiten der Brücke angebracht. Zuvor war teilweise noch eine provisorische Sicherung aus Holz neben dem Gehweg zu finden. Für die Arbeiten am Geländer war die Brücke am Montag und gestern auch für Autos gesperrt worden.

Noch nicht an seinem endgültigen Platz ist hingegen die Signalanlage für die Straßenbahn. Der befindet sich derzeit noch auf der Brücke, auf Eppelheimer Seite. "Das verhindert, dass der motorisierte Verkehr, Radfahrer und Fußgänger zu dritt sicher über die Brücke können", erklärt der Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), Moritz Feier. Aus diesem Grund dürften eben die Autos aus Heidelberg kommend noch nicht über die Brücke. "Der provisorische Mast soll bis Ende des Monats ersetzt werden", so Feier. Dieser soll dann nicht mehr auf der Brücke selbst stehen, sondern auf Eppelheimer Seite in der Böschung stehen und über die Brücke ragen. Dann erst könne der Verkehr in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden, so der RNZ-Sprecher.