Eppelheim. (pol/pr/mare) In Eppelheim hat es am Freitagabend einen Brand in einer Wohnung in der Carl-Diehm-Straße gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Das Feuer ist demnach gegen 21.30 Uhr in der Küche der Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Eine Spülmaschine ist in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Eine Person wurde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.

Die gleichzeitig mit der Drehleiter alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg kam nicht zum Einsatz. Die Rudolf-Wild-Straße war während der Löscharbeiten gesperrt.