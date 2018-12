Eppelheim. (aham) Platz kostet. Das gilt nicht nur für Wohnraum, sondern auch für den öffentlichen Raum. Wer Straßen, Wege oder Plätze für seine Zwecke nutzen will, muss die Geldbörse zücken. Wie viel man zahlen muss, regelt die Sondernutzungssatzung. Und eben diese wurde mit einstimmigem Gemeinderatsvotum zusammen mit den Plakatierungsrichtlinien neu aufgestellt. Diese sollen auch eine weitere Wahlklage - wie bei der Wahl von Patricia Rebmann zur Bürgermeisterin - verhindern.

Hintergrund Das sagten die Eppelheimer Räte zur neuen Sondernutzungssatzung: > "Dass Gebührenbefreiung auch für nicht parteigebundene Beteiligte eines Bürgerentscheids gilt, ist ein notwendiger Schritt, wenn man Demokratie nicht zu einer Frage des Geldbeutels machen will." Jürgen Geschwill (SPD) > "Wir hoffen, dass mit den Plakatierungsrichtlinien letzte Unklarheiten ausgeräumt sind und es keine Streitigkeiten mehr nach Wahlen gibt." Bernd Binsch (EL/FDP) > "Bei den Plakatierungsrichtlinien wurden die Zeichnungen des Einsprechers gegen die Wahl von Bürgermeisterin Patricia Rebmann in eine Satzung gepackt. Und das ist übertrieben." Martin Gramm (Grüne) > "Es ist gut, wenn für die Nutzung der Fahrbahn und Gehwege eine anständige Gebühr verlangt wird. Das trägt vielleicht dazu bei, dass Maßnahmen keine vier Wochen mehr dauern, sondern nur zwei." Linus Wiegand (CDU) > "Bei einer zweiten oder erweiterten Zufahrt kommen die Autos zwar an dieser Stelle weg von der Straße. Die Stadt verliert aber öffentliche Parkplätze." Christa Balling-Gündling (Grüne)

> Nicht erlaubt ist fortan explizit das Aufstellen von Fahrzeugen, Anhängern und Fahrrädern zu Werbezwecken. Egal zu welchem Preis. Generell ist Werbung für gewerbliche Zwecke nicht mehr zulässig, ausgenommen ist die Werbung vor Ladengeschäften sowie die Werbung für zeitlich befristete Veranstaltungen.

> Die Gebühren sind insgesamt ordentlich gestiegen. Zum Beispiel: Kostete das Aufhängen eines Plakates für kommerzielle Zwecke bislang einen Euro in der Woche, sind es nun 20 Euro. Gaststätten müssen für eine Außenbewirtschaftung 7,50 statt 5 Euro für jeden Quadratmeter bezahlen. Mehr als verdreifacht hat sich die Gebühr für Kleider- oder Schuhcontainer - zumindest für gewerbliche Aufsteller: Von ihnen wird ab Januar 1000 Euro jährlich pro Container verlangt; zuvor waren es 300 Euro - pro Standort.

> Für Eppelheimer Vereine und Religionsgemeinschaften gilt Gebührenfreiheit übrigens nur bei bis zu zehn Meter großen Infoständen. Für Plakate zahlen sie wie bisher einen Euro pro Stück.

> Demokratie wird einfacher. Bislang waren nur Plakate, Werbeanlagen oder Informationsstände "zum Zwecke parteipolitischer Meinungsbildung" gebührenfrei. Jetzt ist das genauer definiert. Kostenlos dürfen nun Parteien, Wählervereinigungen, Bürgermeister-, Kreistags- und Gemeinderatskandidaten werben, ebenso Befürworter und Gegner von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden. Für Plakate oder Infostände bis zehn Quadratmeter zahlen sie nichts.

> Baustellen, Aufgrabungen oder gelagerte Gegenstände im öffentlichen Verkehrsraum werden nun wochenweise und nach Fläche in Rechnung gestellt. Für einen Quadratmeter Gehweg muss man 1,50 Euro bezahlen. Ist die Fahrbahn betroffen, werden drei Euro pro Quadratmeter fällig. Muss die Straße in ihrer ganzen Breite gesperrt werden, fallen sechs Euro pro Quadratmeter an. Vorher galt in dieser Unterscheidung pauschal eine Gebühr von 50, 60 beziehungsweise 80 Euro pro Monat. Eine Jahresgenehmigung für mehrtägige Baustellen bis zehn Quadratmeter ist für 500 Euro zu haben.

> Der Höchstbetrag für eine Sondernutzungserlaubnis, die nicht in der Satzung aufgeführt wird, wurde ebenso neu festgelegt: Bis zu 10.000 Euro kann die Stadt verlangen. Vorher war der Betrag unter "Sonstiges" auf 500 Euro begrenzt.

> Für eine zweite Grundstückszufahrt ist ab 2019 keine Sondernutzungsgebühr mehr zu bezahlen. Aber nur, wenn sie dazu dient, weitere Parkplätze auf dem Grundstück zu schaffen.