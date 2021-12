Das ​Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim. Archiv-Foto: Stadtwerke Heidelberg

Eppelheim. (RNZ) Ab Donnerstag, 23. Dezember 2021, sowie über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel öffnet das Gisela-Mierke-Bad zu geänderten Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb. Das teilen die zuständigen Stadtwerke Heidelberg mit.

Am 23. Dezember ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Vom 24. bis 28. Dezember bleibt das Bad geschlossen. Am Mittwoch, 29. und Donnerstag, 30. Dezember, ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Über Silvester- und Neujahrstag, 31. Dezember und 1. Januar, ist geschlossen. Am Sonntag, 2. Januar 2022, können Gäste das Bad von 8 bis 13 Uhr besuchen. Ab Montag, 3. Januar, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Ausnahme bildet der Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar: An diesem Donnerstag öffnet das Eppelheimer Bad von 8 bis 13.30 Uhr.

Für den Zutritt ist die vorherige Online-Reservierung des Besuchstags auf www.swhd.de/gisela-mierke-bad erforderlich.

Hier finden Gäste ebenso die aktuellen Zutrittsbedingungen sowie weitere Informationen zum Corona-Sonderbetrieb und Preisdetails zu Ermäßigungen.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 13.05 Uhr

Gisela-Mierke-Bad bleibt rund drei Wochen geschlossen

Eppelheim. (RNZ) Ab Montag, 13. September, bleibt das Gisela-Mierke-Bad voraussichtlich für drei Wochen aufgrund von anstehenden Reparaturarbeiten geschlossen. Das teilen die zuständigen Stadtwerke Heidelberg mit.

Am Schwimmbecken finden dringende Erneuerungsarbeiten statt, für die das Wasser abgelassen werden muss. Die Markierungen der Schwimmbahnen am Boden des Beckens waren erneuerungsbedürftig. Sie bestehen aus Metall und sind sehr langen Lieferzeiten vorgefertigt, um schließlich am Boden des Beckens verschweißt zu werden. Das Wasser wird für die Reparatur zunächst abgelassen. Dann muss der Boden des Beckens vollständig trocken sein. Anschließend werden die schadhaften Stellen behandelt und die neuen Markierungen aufgeschweißt. Danach wird das Wasser wieder eingelassen und die Schwimmhalle gereinigt.

Die eigentlichen Reparaturarbeiten dauern etwa zweieinhalb Wochen (zwölf Arbeitstage), die restlichen Tage sind für Reinigungsarbeiten eingeplant.tic

Voraussichtlich ab Mittwoch, 6. Oktober, öffnet das Bad wieder zu den regulären Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb.

Weitere Informationen zum Corona-Sonderbetrieb im Gisela-Mierke-Bad und Online-Reservierung gibt es hier: www.swhd.de/gisela-mierke-bad