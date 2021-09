Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Jeder Konsument hat es selbst in der Hand, wie die Welt von morgen aussieht. Der "Faire Markt", der am Samstag auf dem Rathausplatz anlässlich der bundesweiten "Fairen Woche" eine gelungene Premiere feierte, zeigte mit seinem Warenangebot, was man mit seinen Kaufentscheidungen bewirken und verändern kann. Damit wollte die Stadt gemeinsam mit den Anbietern und deren Partnerunternehmen aufzeigen, dass es Alternativen zu den handelsüblichen Produkten in Supermärkten gibt, deren Bedingungen ihrer Erzeuger und Folgen für Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit oft nicht hinterfragt werden.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Foto: Geschwill

Bei der Eröffnung am Vormittag warb Bürgermeisterin Patricia Rebmann mit dem Aktionsmotto "Zukunft fair gestalten – fairhandeln für Menschenrechte weltweit" für mehr Nachhaltigkeit beim Konsumverhalten und für faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern. "Alle Menschen sollten die gleichen Chancen haben", sagte sie. Es sei an der Zeit, genau hinzuschauen, nachzufragen und etwas zu verändern. Wer damit im Kleinen anfange, könne dann auch im Großen etwas bewirken. Rebmann wünschte sich, dass der "Faire Markt" künftig einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt finden möge.

An ihrer Seite war Beatrix Cunningham vom Effata Weltladen Heidelberg, der als Fair-Handelszentrum in der Rhein-Neckar-Region Aktionsgruppen und Weltläden mit fair gehandelten Waren versorgt. Sie zeigte anhand des Projekts "Mangos für Kinderrechte" auf, welche Projekte ein Kunde mit dem Kauf eines fair gehandelten Produkts unterstützt. "Jedes Produkt aus fairem Handel hat eine Geschichte", verdeutlichte sie.

„Mangos für Kinderrechte“ (Bild links) war eines der Projekte, die sich in Eppelheim präsentierten und deren Geschichte Beatrix Cunningham (2.v.r.) vom Effata Weltladen aufzeigte. Foto: Geschwill

Im Falle der Mangos ist es die Kinderschutzorganisation Preda, die 1974 von dem Menschenrechtspreisträger Pater Shay Cullen auf den Philippinen gegründet wurde. Bis heute ist die Stiftung Anlaufstelle und Therapiezentrum für sexuell missbrauchte sowie ehemals inhaftierte Kinder. Mit dem Kauf der Fair Trade Mango-Produkte gibt man Kindern eine Lebensperspektive, hilft Menschen aus der Armut und unterstützt Kleinbauern durch faire Löhne. "Wer fair gehandelte Waren kauft, hat ein gutes Gefühl", garantierte Cunningham.

Neben dem Effata Weltladen, der sich zusammen mit dem Eine-Welt-Kreis der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim präsentierte, waren noch einige weitere Anbieter auf dem Rathausplatz vertreten. Dazu gehörte der Weltladen Mannheim, das Goodshouse Heidelberg, der Heidelberger Partnerschaftskaffee sowie der "Mitohne"-Unverpackt-Laden aus der Heidelberger Bahnstadt, der seinen Teil zur Müllvermeidung beitragen möchte.

An weiteren Ständen gab es auch unverpackte Lebensmittel (rechts). Foto: Geschwill

Zudem bereicherte Gabi Hildebrandt mit ihrer "Nadelzauberei" aus Eppelheim den Markt. Ausgediente Jeans, alte Gardinen, Knöpfe, Reißverschlüsse, Feuerwehrbekleidung, Kaffeesäcke, Schokoladenverpackungen oder Landkarten rettet sie vor der Mülltonne und verwandelt diese Materialien durch Upcycling in schicke Taschen, Mäppchen und Kosmetikbeutel. Die Stadtwerke Heidelberg boten eine Beratung zu Themen rund um die Energieversorgung an.

Zum Programm gehörte ein nachhaltiges Bastelangebot der Stadtbibliothek. Die Kinder durften bei Elisabeth Klett und Melina Marx das Würfelspiel "Molly in Not" basteln, das in einem ausgedienten Eierkarton überall mit hingenommen werden kann. Musik durfte ebenso nicht fehlen. Dafür sorgte in unterhaltsamer Manier das "Huub Dutch Duo" aus Eppelheim, dem jüngst der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen wurde.

Unter dem Motto "Vorbeikommen, drankommen" fand ohne Voranmeldung und nahezu parallel zum "Fairen Markt" eine Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises statt. Nach Auskunft von Pressesprecher Christoph Horsch von der Stadtverwaltung haben gut 40 Menschen das Impfangebot in Anspruch genommen.