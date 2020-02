Isolde Müller stieg in Eppelheim in den Bus, um nach Hause nach Plankstadt zu fahren. Dabei stürzte sie, doch der Busfahrer kann sich an den Vorfall nicht erinnern. Foto: Geschwill

Von Anja Hammer

Eppelheim. Isolde Müller wartet über drei Monate. Und mit jedem Tag steigt ihre Verärgerung. Seit fast 100 Tagen wartet sie auf eine Entschuldigung. Doch die bleibt aus. Stattdessen erhielt die 80-Jährige jetzt eine Antwort von der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN), die der Plankstädterin die Sprache verschlägt.

Isolde Müllers Geschichte beginnt Ende Oktober. Da war die Seniorin in Heidelberg. Auf dem Heimweg nahm sie die 22er-Straßenbahn und an der Eppelheimer Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" wollte sie in den 713er-Bus wechseln. Die hintere Bustür ging auf und Müller wollte gerade einsteigen. "In dem Moment lässt der Busfahrer den Bus absenken, ich bekomme die Kante ans Schienbein und fliege vornüber in den Bus hinein", erinnert sich die Seniorin.

Doch während die umstehenden Fahrgäste sofort zu ihr geeilt seien und Hilfe angeboten hätten, habe der Busfahrer nicht reagiert, so Müller. Und so habe sie sich – unter Schock stehend und am Schienbein blutend – zunächst hingesetzt. Erst nach ein paar Minuten habe sie sich einigermaßen gefasst. "Dann bin ich zum Fahrer hin und habe ihm das Blut gezeigt", berichtet Müller. Doch der Mann hinterm Steuer habe nur genickt. Mehr nicht.

Und eben dieses Verhalten ärgert die 80-Jährige so. "Das ist unterlassene Hilfeleistung", findet die Plankstädterin. Zumal sie sich durch den Sturz so sehr verletzt habe, dass sie am nächsten Tag extra die Chirurgische Universitätsklinik in Heidelberg aufgesucht habe. Dabei sei bei ihr eine starke Prellung diagnostiziert worden; von der Wunde ganz zu schweigen. Diese bereite ihr immer noch Probleme, weil sie nicht richtig verheile und sich immer wieder entzünde.

Drei Tage nach ihrem Unfall schreibt Müller an die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und beschwert sich. "Mir geht es um eine Entschuldigung", sagt die Seniorin. Die RNV leitet den Brief an die zuständige BRN weiter. Knapp einen Monat erhält Müller eine Art "Zwischenbescheid" vom BRN-Kundendialog. Darin wird sie informiert, dass ihr Fall an die Schadenabteilung weitergeleitet wird. Müller antwortet der BRN innerhalb weniger Tage. "Und dieses Mal habe ich ein Schmerzensgeld von 500 Euro geltend gemacht", so Müller. Und dann musste sie Monate auf eine Antwort warten.

Als nichts passierte, wandte sich die 80-Jährige an die RNZ. Diese hakte bei der Deutschen Bahn nach, zu der die BRN gehört, und erhielt – nach erneuter Nachfrage – zwei Wochen später eine Antwort. "Wir haben mit dem Busfahrer gesprochen", sagt ein Bahnsprecher. "Er kann sich nicht erinnern." Somit stünde nun Aussage gegen Aussage. Dass dies so lange gedauert habe, liege am "relativ hohen Arbeitsaufkommen" in der Schadensabteilung.

Eine ähnliche Antwort erhält Müller wenig später schriftlich. Dass sie auf eine solch "lapidare Antwort" so lange warten musste, macht sie erst recht fassungslos. "Der Fall ist damit für mich nicht erledigt", sagt Müller empört. Sie will nun einen Rechtsanwalt einschalten.