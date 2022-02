In dieser Lidl-Filiale in der Grenzhöfer Straße ereignete sich der Vorfall. Foto: luw

Eppelheim. (luw) Ein 86-Jähriger ist sauer auf den großen Lidl-Konzern: Nach einem unangenehmen Malheur fordert er Kundentoiletten für die Filialen. Er kontaktierte deshalb bereits das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Lidl selbst. Weil er nirgends mit seinem Anliegen weiterkam, wandte er sich nun an die RNZ: "Sie sind meine letzte Hoffnung", sagt der Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist.

Vergangene Woche war der Eppelheimer, der unter anderem an Diabetes und Bluthochdruck leidet, in der örtlichen Lidl-Filiale in der Grenzhöfer Straße einkaufen. "Ich nehme morgens sieben Tabletten und abends neun", erzählt er. Eine Nebenwirkung davon sei Blasenschwäche. So drückte es bei ihm plötzlich auch während des Einkaufs. Und mangels Kundentoilette habe er eine Mitarbeiterin gefragt, ob er das stille Örtchen des Personals nutzen könne. "Wegen Corona dürfen sie die aber Außenstehende nicht nutzen lassen", fasst der Senior die Antwort zusammen. In der Folge habe er den Harndrang nicht mehr halten können. Dies sei nicht nur unangenehm, sondern dadurch habe er auch noch den Innenraum seines Autos putzen müssen, berichtet er. "Das ist eine bodenlose Frechheit."

Sein Ärger wird noch dadurch gesteigert, dass er bereits lange vor diesem Vorfall schon einiges in Bewegung gesetzt hatte, um für solche Probleme eine Lösung zu erwirken. "Jede Tankstelle hat eine Toilette, auch bei Rewe gibt es eine", sagt der Eppelheimer. So habe er bereits vor über einem Jahr das Gesundheitsamt Rhein-Neckar mit der Frage kontaktiert, ob denn nicht im Lidl-Markt eine Kundentoilette geschaffen werden könne. "Die sagten aber, dass sie nicht zuständig sind", berichtet er.

Bürgermeisterin Rebmann habe sich zwar sein Anliegen angehört, aber auch feststellen müssen: "Die Stadt hat da keinen Einfluss, die Firma Lidl entscheidet das", resümiert der 86-Jährige. Und auch direkt an die Lidl-Zentrale in Neckarsulm habe er sich gewandt. "Die hatten angekündigt, dass bei der anstehenden Renovierung der Eppelheimer Filiale Kundentoiletten entstehen würden." Doch als der Umbau abgeschlossen war, musste er feststellen, dass dies wohl nur leere Worte waren.

Die RNZ konfrontierte nun Lidl Deutschland mit dem Fall und stellte mehrere Fragen. Ein Teil davon blieb aber unbeantwortet – so etwa jene nach dem Grund für die letztlich "leere Versprechung" in Bezug auf die Renovierung der Eppelheimer Filiale. Und warum gibt es generell keine Kundentoiletten bei Lidl? "Aufgrund der meist kurzen Verweildauer unserer Kunden hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach Kundentoiletten sehr gering ist", erklärt Lidl-Pressesprecherin Melanie Pöter. "Grundsätzlich" böten die Mitarbeiter in den Filialen aber "gerne" den Kunden die Möglichkeit, die Personaltoilette zu benutzen. Jedoch: "Aus Gründen des Infektionsschutzes sind die Toiletten derzeit nur für Mitarbeiter zugänglich." Aufgrund dieser Vorgabe habe die Mitarbeiterin im konkreten Fall im Eppelheimer Markt die Nutzung der Mitarbeitertoilette nicht erlaubt. "Wir bitten diesen Vorfall zu entschuldigen und nehmen diesen zum Anlass, etwaige Ausnahmen zur Nutzung hinsichtlich des Infektionsschutzes zu prüfen", so Pöter abschließend.