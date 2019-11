Eppelheim. (cm) Gartenhausbrand – da war doch was? Richtig! Anfang dieser Woche hat der Prozess gegen vier junge Männer begonnen, die im vergangenen Frühjahr mehrere Hütten im Elsenztal anzündeten. Nun brannte erneut eine Art Hütte, allerdings in Eppelheim. Ein Zusammenhang scheint aber schon deshalb ausgeschlossen, weil zwei der Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen.

Der Alarm ging bei der Eppelheimer Feuerwehr am Dienstag gegen 17.40 Uhr zunächst als „Waldbrand klein“ in der Schwetzinger Straße ein. Als die rund 20 Einsatzkräfte – hinzukamen weitere Feuerwehrleute aus Plankstadt – am Rad- und Fußweg in der Verlängerung der Brahmsstraße Richtung Plankstadt eintrafen, brannte es bereits lichterloh.

Wie Feuerwehrkommandant Uwe Wagner am Mittwoch auf RNZ-Anfrage sagte, brannte eine mit Gestrüpp zugewachsene Garage mit Metalltor. Was sich genau in dieser befand, sei nicht erkennbar gewesen. Deutlich zu hören waren aber beim Löschen kleinere Explosionen, die von Spraydosen herrühren könnten.

Das Feuer war rasch gelöscht. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde viel Wasser eingesetzt. „Bei Trockenheit im Sommer hätte der Brand schnell eine andere Dimension gehabt“, vermutet Wagner. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der Schaden dürfte nicht allzu groß sein. Bürgermeisterin Patricia Rebmann war vor Ort, da das Grundstück der Stadt gehört, aber verpachtet ist.