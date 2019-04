Eppelheim. (aham) Eine Schildkröte mit Frühlingsgefühlen hat für eine durch und durch ulkige Geschichte gesorgt. Diese beginnt ausgerechnet am 1. April: Da entdeckt eine Frau in ihrem Garten in der Spitalstraße einen Stein - der da eigentlich nicht hingehört. Als sie nachschaut, stellt sie fest: Der Stein bewegt sich. Es ist eine große Schildkröte. Die Finderin ruft gegen 20.30 Uhr die Polizei und diese wiederum alarmiert die Feuerwehr.

Als der Anruf eingeht, ist Kommandant Uwe Wagner gerade bei einer Übung. "Wir haben erst gelacht und dachten, es wäre ein Aprilscherz", erzählt Wagner. Dennoch schaute er mit seinem Stellvertreter nach dem Rechten. "Als ich das Tier sah, bin ich selbst erschrocken", meint Wagner. Die Schildkröte ist über 30 Zentimeter groß und wiegt acht Kilogramm. Und Wagner muss zugeben: "Sie sah wirklich aus wie ein Stein."

Er ruft die Tierrettung zum Einfangen des Tieres und die Polizei zum Ermitteln des Besitzers. Am Ende sind fünf Mann in den Fall verwickelt. Wenn man einen Reptilienexperten dazurechnet, der den Findling als seltene Pantherschildkröte identifiziert, sogar sechs. Sie wird ins Reptilium nach Landau gebracht und am Dienstag wird mit einem Foto im Internet nach dem Besitzer gesucht.

Und tatsächlich: Gestern Nachmittag meldete sich die Halterin des Tieres. Sie wohnt unweit des Fundorts und hatte erst später gemerkt, dass die Schildkröte ausgebüxt ist, berichtet Michael Sehr von der Tierrettung. Seine Erklärung für den Ausflug des Reptils: "Die Triebe sind mit ihm durchgegangen." Das 15-jährige Männchen sei auf der Suche nach einem Weibchen gewesen. Jetzt ist es wieder zu Hause. Zwar ohne Weibchen, aber zumindest bei Frauchen.