Eppelheim. (luw) "Privatparkplatz – Ausfahrt freihalten", heißt es auf den Schildern, auf denen zudem das Zeichen für "absolutes Haltverbot" prangt: Diese stehen auf einem Grundstück der Schulstraße entlang des Gehwegs. Dort stellte Jürgen Weber aus Niedersachsen sein Auto ab, als er seinen in der Nähe wohnenden Schwager besuchte. Und er geriet ins Staunen, als er nach drei Stunden an seinen Opel zurückkehrte und eine juristische Belehrung auf einem Zettel vorfand; darin wurde ihm auch angedroht, dass sein Auto "im Wiederholungsfall" abgeschleppt werde.

"Sie parken vor einer Ausfahrt", steht auf dem Zettel, der an die Windschutzscheibe seines Wagens geklemmt worden war: "Das erfüllt juristisch den Tatbestand der Nötigung." Weber, der die Ausfahrt mit seinem Auto eindeutig nicht blockierte, dokumentierte die Situation mit Fotos und wandte sich mit diesen Schilderungen an die RNZ: "Ist es in Baden-Württemberg möglich, seine komplette Grundstücksgrenze durch eine einfache Erklärung als Ausfahrt darzustellen?", fragte er.

"Das Auto parkt neben einer Grundstückseinfahrt und nicht davor, daher gibt es keinen Grund zur Beanstandung", erklärte auf eine entsprechende Nachfrage der RNZ Christoph Horsch, Pressesprecher der Stadtverwaltung. "Die Straßenverkehrsordnung besagt lediglich, dass das Parken vor Grundstücksein- und -ausfahrten und auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber unzulässig ist." Ein Abschleppen wäre daher "nicht gerechtfertigt", so Horsch weiter. Zudem sei der Stadtverwaltung bereits mitgeteilt worden, dass hier ein Bürger Schilder aufgestellt hat und derartige Zettel verteilt. Dieser sei auch aufgefordert worden, "die Schilder zu entfernen und keine Zettel mehr an fremde Kraftfahrzeuge zu hängen".

Horsch bestätigte zudem, dass sich die "Privatparkplatz"-Schilder nicht auf die zum Grundstück gehörende Grünfläche vor dem Haus beziehen können: Diese sei nicht als Parkfläche ausgewiesen und würde auch "nicht die baurechtlichen Erfordernisse für einen Stellplatz erfüllen". Die Schilder können sich – aus Sicht des unbekannten Urhebers – also nur auf den Gehwegbereich entlang der gesamten Grundstückslänge beziehen. Laut Horsch ist es zwar "grundsätzlich erlaubt, ein ,Einfahrt verboten’ oder ,Einfahrt freihalten’-Schild aufzustellen"; dieses dürfe aber "keinesfalls mit einem amtlichen Verkehrszeichen verwechselt werden".

„Privatparkplatz“ steht auf den Schildern in der Schulstraße; ein dort legal parkender Autofahrer bekam nun einen Zettel (r.). Foto: Weber

Da hier kein Parkverbot durch die Verkehrsbehörde angeordnet sei, dürfe hier auch "nicht durch eine Privatperson eine andere Auslegung" vorgenommen werden. Fazit: "Auf ein bestehendes Halteverbot vor einer privaten Einfahrt kann der Bürger aufmerksam machen, jedoch nicht mit einem amtlich anzuordnenden Verkehrszeichen." Letzteres bezieht sich auf das blau-rote "Haltverbot-Symbol", das auf den privat aufgestellten Schildern mit abgedruckt ist.

Und was sagt das Gesetz zum eigenhändigen Verteilen von juristischen Belehrungen? "Dies ist prinzipiell eine Einzelfallentscheidung", weiß der Stadtsprecher. Er verweist etwa auf ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth von 2019, wonach "keine verbotene Besitzstörung vorliegt, wenn ein entsprechender Hinweis auf der Windschutzscheibe des Falschparkers angebracht wird".

Wenn es im konkreten Fall von Jürgen Webers Auto allerdings zu einer Meldung gegenüber der Stadtverwaltung gekommen wäre, hätte diese für den legal parkenden Niedersachsen keine Konsequenzen gehabt: "Die Verkehrsbehörde hätte in einem solchen Fall mitgeteilt, dass der Opel korrekt parkt und es keinen Grund gibt, diesen abzuschleppen."