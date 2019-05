Eppelheim. (aham) Eine 39-Jährige sitzt seit Montag hinter Schloss und Riegel. Ein besonders dreister Trickdiebstahl ist ihr zum Verhängnis geworden. Deswegen wurde nach ihr gefahndet – mit Erfolg. Da es schon einen Haftbefehl gegen sie gab, kam sie gleich nach der Festnahme hinter Gitter. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine Seniorin war am Montag kurz vor 10.30 Uhr zur Bank gegangen. Am Bankschalter ließ sich die Eppelheimerin 1000 Euro in unterschiedlicher Stückelung auszahlen und verstaute das Bargeld in ihrer Handtasche. Dabei traf sie auch Vorsichtsmaßnahmen: Sie stellte die Tasche in ihren Rollator und befestigte diese mit einer Schnur am Handgriff des Rollators.

Die ältere Dame ging dann nach Hause. Sie war gerade dabei, die Tür ihres Hauses aufzuschließen, als sie von einer ihr unbekannten Frau nach der Uhrzeit gefragt wurde. Natürlich gab die Seniorin Auskunft. Allerdings handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver der Trickdiebin: Dieser gelang es, heimlich die Schnur zwischen Handtasche und Rollator zu durchschneiden. Zum Schutz der Seniorin wollte die Polizei weder das Alter der Frau noch den Ort des Geschehens bekannt geben.

Jedenfalls schaffte es die Unbekannte, die Handtasche an sich zu nehmen und damit fortzurennen. "Dabei hat sich vermutlich der Rollator bewegt", sagt Polizeisprecher Christoph Kunkel auf RNZ-Nachfrage. Die Folge: Die Seniorin verletzte sich an der Hand.

Als sie die Frau mit ihrer Tasche und den 1000 Euro in bar wegrennen sah, rief die ältere Dame um Hilfe. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt viele Passanten in der Nähe. Einige rannten der Diebin hinterher. Diese nahm 300 Euro aus der Tasche und warf die Tasche unterwegs weg. Warum sie nicht die kompletten 1000 Euro nahm, darüber konnte auch die Polizei nur spekulieren: "Vermutlich, weil alles ganz schnell gehen musste", meint Polizeisprecher Kunkel. "Es waren ja so viele Menschen auf den Vorfall aufmerksam geworden."

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 39-jährige Deutsche als Tatverdächtige von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd vorläufig festgenommen werden. Nur: Wo waren die gestohlenen 300 Euro? Auch das fanden die Beamten heraus: in der Unterwäsche der Festgenommenen. Dazu Kunkel: "Wir dürfen Verdächtige untersuchen." Wenn es Grund zur Annahme gebe, dass jemand etwas Gefährliches oder – wie in diesem Fall – etwas von einer Straftat bei sich trage. "Es muss sich niemand auf der Straße nackig machen", sagt Kunkel. Doch Abtasten sei erlaubt, wobei gelte, dass nur Frauen Frauen und nur Männer Männer untersuchen dürfen. Und da es eben gegen die 39-Jährige schon einen Vollstreckungshaftbefehl gab, wurde sie in ein Gefängnis gebracht.

Dennoch sucht die Polizei noch Zeugen, insbesondere die Passanten, die die Frau nach der Tat verfolgten. Sie werden gebeten, sich beim Eppelheimer Polizeiposten unter Telefon 06221/766-377 zu melden.

Update: 20.30 Uhr, Dienstag, 14. Mai 2019