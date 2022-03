Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Weil es ihr sechsjähriger Sohn nicht mehr abwarten konnte, zog Katharina Federsel mit ihren drei Kindern schon zwei Tage vor dem offiziellen Start der Putzwoche los. Unter dem Motto "Eppelheim putzt sich raus" geht es mit Greifzangen und Eimern auf die Jagd nach Müll auf Wegen und Plätzen. "Wir gehen mit den Kindern viel raus an die frische Luft und da fällt es schon auf, dass entlang der Wege viel Müll herumliegt", erklärte die Dreifachmama.

Zum zweiten Mal in Folge nahm die Familie, die seit sechs Jahren in Eppelheim wohnt, an der von der Stadt organisierten Frühjahrsputzaktion teil. Diese findet in diesem Jahr vom 21. bis 27. März statt. "Ich habe meine Kinder gefragt, ob sie mitmachen möchten und sie wollten auf jeden Fall wieder dabei sein", erzählt Federsel. Die Teilnahme mache den Kindern Spaß und sei eine schöne Aufgabe, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. "Ohne Müll sieht die Stadt viel schöner aus", findet die Eppelheimerin.

Die Familie bekam von der Stadt Greifzangen und Müllbeutel gestellt. Die Kinder nahmen aber lieber ihre kleinen Sandeimer in die Hand. Die waren in der Handhabung praktischer, um die achtlos weggeworfenen Papier- und Plastikverpackungen, Zigarettenkippen und verloren gegangenen Mundschutzmasken einzusammeln. Als Aktionsgebiet für ihre Kinder hatte sich die 35-Jährige den Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule, den angrenzenden Spielplatz, das Areal rund um die Rudolf-Wild-Halle und das Bolzplatzgelände im Neubaugebiet "Hinteres Lisgewann" ausgesucht. Die Mischung aus Müllsammeln und kurzen Spielpausen hatte sich schon im vergangenen Jahr bewährt.

An drei Tagen zog die Familie los und investierte jeweils zwei Stunden, um die Stadt von Unrat zu befreien. "Ich will, dass es in Eppelheim sauber ist", erklärte Philip, der die erste Klasse der Theodor-Heuss-Schule besucht. Der Sechsjährige hat im vergangenen Jahr bei einem Malwettbewerb des örtlichen Drogeriemarktes zum Thema "Wie schützen wir die Umwelt?" mitgemacht: Mit seinem Bild, das ihn beim Müllsammeln zeigt, gewann er sogar den ersten Preis. Seitdem achte er bei Spaziergängen oder auf seinem Schulweg noch mehr auf Unrat im Gebüsch oder auf Gehwegen, wusste seine Mutter zu berichten. Unterstützt wurde Philip von seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Maximilian. Der kleine Oskar konnte mit seinen zehn Monaten nur zuschauen, wie sich seine Brüder auf die Jagd nach Müll machten.

An der Aktion "Eppelheim putzt sich raus" können Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Schulklassen und Vereine teilnehmen. Anmeldungen nimmt Benedikt Seelbach, Umweltbeauftragter der Stadt, entgegen. Greifzangen und Müllbeutel gibt es zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Pforte. Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Putzwoche ihren gesammelten Müll entsorgen können, wurden im Stadtgebiet drei Container aufgestellt. Die Standorte befinden sich auf dem Rathausvorplatz, auf der Fläche östlich der Rhein-Neckar-Halle sowie auf dem Parkplatz der Dualen Hochschule in der Handelsstraße.

Wer mitmacht, hat die Chance auf einen Gewinn. Alle Namen kommen nach Abschluss der Putzwoche in einen Lostopf. Verlost werden "Putzkisten" mit allerhand nützlichen Sachen und umweltfreundlichen Produkten vom Unverpacktladen in der Heidelberger Bahnstadt.