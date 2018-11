Eppelheim. (lew) Zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße sind nach einem Brand in der Nacht zum Montag mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei war der Alarm zuvor gegen 3.40 Uhr eingegangen, woraufhin mehrere Streifenwagen, die Berufsfeuerwehr aus Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr aus Eppelheim zu dem Einsatz ausrückten.

Wie der Eppelheimer Kommandant und Einsatzleiter Uwe Wagner gestern auf RNZ-Nachfrage berichtete, sei Schlimmeres dadurch verhindert worden, dass in dem Haus Rauchmelder installiert waren. „Sonst hätte das auch ganz anders ausgehen können“, ließ Wagner keine Zweifel. So habe sich der entstandene Sachschaden in Grenzen gehalten. Und auch den Brandherd hatte die Feuerwehr schnell lokalisiert: ein alter Nachtspeicherofen in der Küche.

Weil der Heizlüfter nah an einer Holzvertäfelung gestanden habe, sei es zu einem Schmorbrand mit einer Hitzeentwicklung von bis zu 600 Grad gekommen, so der Eppelheimer Kommandant. „Wir haben den Ofen ins Freie gebracht und lange abgekühlt.“ Da das Haus durch den Schmorbrand stark verqualmt war, nahm die Feuerwehr noch bis etwa 5.30 Uhr Lüftungsmaßnahmen vor. Während des Einsatzes war die Richard-Wagner-Straße kurzzeitig gesperrt. „Gott sei Dank haben die Leute Rauchmelder drin gehabt“, betonte Wagner. Da es zwar viel Rauch, aber keinen Ruß gab, sei das Haus auch sofort wieder bewohnbar.

Update: 26. November 2018, 21.24 Uhr