Eppelheim. (cm) Sherlock Holmes kommt nach Eppelheim: Am Dienstag, 2. Oktober, um 19 Uhr treten der berühmte Meisterdetektiv und sein Gehilfe Dr. Watson im Gasthaus "Zum Goldenen Löwen" auf. Bei diesem Kriminal-Dinner wird zum Drei-Gänge-Menü ein spannender Fall serviert. Jede Hilfe wird bei der Aufklärung benötigt. "Sherlock Holmes und die vergiftete Maultäschlesupp’" verspricht einen spannenden Abend mit viel Unterhaltung, Witz und Charme.

Was passiert? Die Baronin von Zuckerberg lädt zum Galadinner, doch Sherlock Holmes langweilt sich bei dieser Veranstaltung aufgrund der pausenlosen Plapperei der Baronin. Wie kommt er da nur wieder raus? Kurz vor seiner Abreise wird der Ehemann der Baronin tot aufgefunden: Sein Kopf liegt in der Maultäschlesupp’ ...

Genau ab diesem Punkt ist es die Aufgabe der Dinner-Teilnehmer, den Mörder ausfindig zu machen. Während des Drei-Gänge-Menüs werden Zeugen befragt und die Untersuchungsergebnisse des Gerichtsmediziners liefern neue Erkenntnisse. Allerdings beobachten die Gäste nicht nur die Szenerie. Denn die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass auch der eine oder andere Besucher im Raum verdächtig erscheint. Nun ist die Einschätzung der Augenzeugen gefragt.

Los geht’s mit Nervenkitzel und Genuss um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter der Adresse www.das-kriminal-dinner.de und unter Telefon 0 18 05 / 55 00 55.

Die RNZ verlost für die Veranstaltung am Dienstag, 2. Oktober, sowie für das Kriminal-Dinner "Testament à la Carte" am Freitag, 9. November, ebenfalls im "Goldenen Löwen", jeweils Karten für zwei Personen im Wert von je 79 Euro.

Info: Wer die Karten gewinnen möchte, ruft an unter Telefon 0137-822/70-23-70 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ RG Preis (auf Leerzeichen achten) und mit dem Kennwort Krimidinner sowie mit Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 10. September, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Der Name und der Wohnort der Gewinner können veröffentlicht werden.)