Eppelheim. (aham) Was wollen die Eppelheimer eigentlich? Wünscht sich die Mehrheit wirklich wieder die alte Linienführung der 22er-Straßenbahn über den Heidelberger Betriebshof zum Bismarckplatz? Oder sind am Ende doch die meisten mit der neuen Strecke über den Heidelberger Hauptbahnhof zufrieden? Die ehrliche Antwort: Niemand weiß es ganz genau. Und darum hat sich die Eppelheimer Stadtverwaltung für eine Fahrgastbefragung stark gemacht, zumal auch die Grünen-Fraktion einen entsprechenden Antrag eingereicht hatte. Gleichzeitig hatten die Grünen einen kürzeren Takt der Linie 22 an Sonn- und Feiertagen beantragt. Und so stand das Thema auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates.

Als Experte seitens der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) war Jürgen Hoffmann in den Bürgersaal gekommen. Er erklärte vorab: "Die Anträge greifen auf Diskussionen zurück, die auch in Heidelberg geführt werden." In der Nachbarstadt wäre ein ähnlicher Antrag der dortigen Grünen im April behandelt worden. "Da habe ich schon gesagt: Im September steht ohnehin eine reguläre Fahrgastbefragung an", so Hoffmann.

Was die Linienführung angehe, so dürfe man die Fördermittel nicht vergessen, mit denen der Ausbau des Straßenbahnnetzes ermöglicht wurde. "Hoffmann: "Wir können nicht auf irgendein Konzept zurückschwanken." Das heiße nicht, dass die aktuellen Streckenpläne in Stein gemeißelt seien. Man müsse aber die Förderbescheide genaustens studieren. "Was da drin steht, das darf nicht weggenommen werden", erläuterte der RNV-Mann weiter. Als Beispiel nannte er die Anbindung der Bahnstadt.

Hoffmann prognostizierte, dass im September 2020 die Möglichkeit für Änderungen bestünde, da dann weitere Linienänderungen in Heidelberg anstehen. Denn insbesondere die schlechtere Anbindung von Eppelheim ans Neuenheimer Feld wird immer wieder angeprangert. "Da könnte sich auch etwas tun, zum Beispiel ein Bus ins Neuenheimer Feld", so Hoffmann. "Aber da will ich nichts Genaues sagen beziehungsweise versprechen."

Einer Taktverdichtung an Sonn- und Feiertagen schien die RNV aufgeschlossen gegenüberzustehen. Da Heidelberg ein gleiches Interesse angemeldet habe, sei ein 15-Minuten- statt des bisherigen 30-Minuten-Takts durchaus machbar. Nach einer Auswertung der Fahrgastzahlen würde das aber nur von 13 bis 20 Uhr Sinn ergeben. Hoffmann stellte aber auch klar: "Kostenneutral", wie es die Grünen gewünscht hatten, ist das nicht zu haben. Für die Stadt Eppelheim würde dies Mehrkosten von 13.000 Euro im Jahr bedeuten - und das wohlgemerkt mit den aktuellen Kosten als Berechnungsgrundlage. Wahrscheinlicher wären eher 19.000 Euro.

Der Heidelberger Gemeinderat entscheidet über die Frage voraussichtlich im Oktober. Sollte er die Taktverdichtung befürworten, Eppelheim aber nicht, dann seien auch nur Fahrten bis zur Haltestelle "Stotz" im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund denkbar, so Hoffmann.

Am Ende des RNV-Vortrags hatte sich der Grünen-Antrag erledigt. Eine Abstimmung blieb daher aus. Das einzige, was informell mit mehrheitlichem Kopfnicken im Räterund beschlossen wurde: Auch die Eppelheimer Nicht-Bahnfahrer sollen befragt werden. Dazu soll einfach der RNV-Fragebogen im Amtsblatt veröffentlicht werden. Das Ziel: Wenn man die Wünsche der Nicht-Bahnfahrer kennt und darauf eingeht, kann man auch sie vielleicht zum Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs bewegen ...