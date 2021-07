Am Brunnenweg gibt es nun Tüten für Hundekot, was Tobias Metz (2.v.l.) im Beisein von Horst Hoffmann (l.), Patricia Rebmann (2.v.r.) und Benedikt Seelbach (r.) direkt nutzte. Foto: sg

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer es im Elternhaus nicht beigebracht bekommen hat, der lernt es spätestens im Kindergarten: Müll gehört in den Mülleimer und nicht auf Straßen, Wege, Wald oder Feld. Das gilt auch für Zigarettenkippen. Leider sieht in Eppelheim die Realität anders aus. "Wir bemängeln eine zunehmende Vermüllung in unserer Stadt", erklärt Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Um dem entgegenzuwirken, werden nun mehr Entsorgungsangebote geschaffen.

Die Bürgerschaft war aufgerufen, der Stadtverwaltung Standortempfehlungen für die Anbringung von Abfalleimern sowie für Beutelspender für die Hundekotentsorgung mitzuteilen. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf und machten Vorschläge. "Uns wurden rund 35 Standortwünsche mitgeteilt, die wir alle in Augenschein genommen haben", teilten Benedikt Seelbach, Umwelt- und Naturschutzbeauftragter der Stadt, sowie Bauhofleiter Horst Hoffmann mit. Überwiegend in den Randbereichen, aber auch im innerstädtischen Bereich hatten sich die Umfrageteilnehmer mehr Möglichkeiten zur Abfallentsorgung gewünscht. An einigen Stellen sei nur die Anbringung eines Abfalleimers vorgeschlagen worden, an anderen Stellen sei zusätzlich ein Beutelspender für Hundekot gewünscht gewesen.

Es gab auch einige Standorte, die mehrfach vorgeschlagen wurden, wie beispielsweise am Feldrand eingangs des Brunnenwegs in direkter Nachbarschaft zur städtischen Grünschnittannahmestelle. Hierhin hatte Bürgermeisterin Patricia Rebmann zum Pressetermin eingeladen. "Die Stadt versucht, der zunehmenden Vermüllung gegenzusteuern, indem sie im ganzen Stadtgebiet mehr Möglichkeiten zur Müllentsorgung anbietet", erklärte sie. "Wir sind dabei finanziell und personell an unsere Grenzen gegangen", so das Stadtoberhaupt. Denn zum einen koste die Ausstattung eines neuen Standorts mit Abfalleimer und Beutelspender die Stadt rund 150 Euro und zum anderen müssen alle Mülleimerstandorte zweimal die Woche zur Leerung vom Bauhofpersonal angefahren werden, was nun mehr Zeit in Anspruch nehme.

Aktuell wurden 15 Standortvorschläge realisiert. Zehn weitere werden derzeit auf Machbarkeit geprüft. Für die neuen Abfallbehälter wurde die Farbe Grün ausgewählt, weil diese sich am besten in die Natur einfügen, hieß es. Es wurden aber auch noch die Restbestände verwendet, die in Blau gehalten sind. "In Eppelheim gibt es jetzt keinen Grund mehr, etwas einfach auf die Straße oder ins Gebüsch zu werfen. Durch die neuen Mülleimerstandorte hat jeder die Möglichkeit, den Müll, den er unterwegs produziert, auch in nächster Nähe zu entsorgen. Das tut nicht nur dem Stadtbild, sondern auch der Umwelt gut", meinte Rebmann und betonte, dass die öffentlichen Abfalleimer nicht für die Entsorgung des Hausmülls gedacht sind. "Wer dies tut, der schadet der Allgemeinheit", fügte sie an.

Ob alle 35 vorgeschlagenen Mülleimer-Standorte umgesetzt werden können, hängt indes mitunter von Eigentumsrechten bei Grundstücken und den Möglichkeiten zur Befestigung ab.