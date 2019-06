Von Benjamin Miltner

Eppelheim. Integration ist auch in Eppelheim ein wichtiges Thema - darüber waren sich alle Fraktionen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einig. Und daher überrascht es auch nicht, dass der Antrag der Verwaltung, einen Integrationsbeauftragten dauerhaft zu beschäftigen, eine Mehrheit fand. Die stellte sich aber erst in einer zweiten Abstimmung ein, fiel dabei auch nicht gerade üppig aus. Denn es regte sich Widerstand - und das lag genau an einem Wort: "dauerhaft".

Der nun unbefristete Charakter der Stelle schmeckte vor allem den Vertretern der CDU nicht. Den Grund führte deren Fraktionssprecher Trudbert Orth aus: "Die Bezuschussung der Integrationsbeauftragten durch das Land ist nur bis ins Jahr 2025 geregelt." Mit dem Blick auf Eppelheims klamme Kasse schloss er: "Einer Beschäftigung bis dahin stimmen wir zu - aber nicht darüber hinaus."

Bernd Binsch (EL/FDP) sah ähnlich wie Orth in der Verlagerung der Aufgaben von Bund und Land an die Kommunen das Kernproblem. "Es bliebt zu viel an der Gemeinde hängen und wird zu wenig bezuschusst." Er plädiere für eine schlanke Verwaltung, aber andererseits sei auch die Dringlichkeit der Aufgabe zu beachten, wägte Binsch ab.

"Das Thema Integration wird auch weit über 2025 hinaus noch aktuell sein", stellte SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt klar. "Wir halten nichts davon, die Integrationsbeauftragten schmoren zu lassen, so wie es das Land tut", sprach sie sich wie auch Isabel Moreira da Silva (Grüne) klar für eine dauerhafte Beschäftigung aus. "Integrationsbeauftragte sind aus den Kommunen nicht mehr wegzudenken", meinte Moreira da Silva.

Zumal sich deren Aufgabenbeschreibung nun ändert: Künftig sind die Integrationsbeauftragten nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Migranten Ansprechpartner. "In einer Stadt mit einem Migrantenanteil von 30 Prozent und Menschen aus über 120 Nationen spielt das eine große Rolle", betonte Moreira da Silva.

Seit Dezember 2016 hat Eppelheim - zurzeit mit Regina Eul - eine Integrationsbeauftragte. Die Kosten in den ersten drei Jahren teilten sich Land und Stadt etwa zur Hälfte. Für 2020 wird die halbe Stelle mit 12.500 Euro gefördert, danach bis 2025 jährlich mit 10.000 Euro. Bedeutet: Der Anteil der Stadt wächst dann auf 27.000 Euro im Jahr - und ab 2026 womöglich auf 37.000 Euro.

So befürchtet es zumindest die CDU. Sie sprach sich daher dafür aus, die Beschäftigung der Integrationsbeauftragten bis ins Jahr 2025 zu befristen. Über diesen weiterführenden Antrag entschied der Gemeinderat - und lehnte ihn mit den Stimmen von SPD und Grünen ab. Dann kam der ursprüngliche Antrag einer unbefristeten Stelle zur Abstimmung. Er fand bei je vier Gegenstimmen und Enthaltungen eine Mehrheit. Eppelheim behält also seinen Integrationsbeauftragten - und zwar dauerhaft.