Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ihre Arbeit ist abwechslungsreich und vielfältig, ihr Tätigkeitsgebiet umfasst praktisch die ganze Stadt: Als Integrationsbeauftragte der Stadtverwaltung möchte Nadine Bikowski das Miteinander aller in Eppelheim lebenden Menschen fördern, mit Projekten und Veranstaltungen Möglichkeiten zur Begegnung schaffen, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und Gemeinschaftssinn entwickeln. Eine offene und tolerante Stadtgesellschaft ist das Ziel – und Bikowski will ihren Teil dazu beitragen, dass dieser im Leitbild der Stadt festgehaltene Wunsch auch Wirklichkeit wird.

Die 39-Jährige, die mit ihrer Familie in Reilingen lebt und seit Anfang des Jahres bei der Stadt als Integrationsbeauftragte angestellt ist, bringt für diese Tätigkeit reichlich Erfahrung mit. Nach ihrem Studium in Ludwigshafen mit dem Schwerpunkt "Soziale Arbeit", war sie beim Landratsamt in Heidelberg als Sozialarbeiterin tätig. In dieser Zeit hatte sie die große Aufgabe zu bewältigen, sich um die ersten Menschen zu kümmern, die in der großen Flüchtlingsbewegung 2015 in der Region ankamen. Teil ihrer Arbeit war es, ihnen Integration und Partizipation zu ermöglichen. Vier Jahre später wechselte die Sachgebietsleiterin als Integrationsmanagerin nach St. Leon-Rot, ehe sie im Januar 2020 die frei gewordene Stelle der Integrationsbeauftragten in Eppelheim antrat. Die Stadt mit ihren rund 15.000 Einwohnern aus 126 Nationen ermöglicht ihr es aufgrund der überschaubaren Größe, selbst mit den Menschen in Kontakt zu treten und an Projekten mitzuarbeiten. Das schätzt sie besonders, sagt Bikowski.

Im Rathaus ist sie eine wichtige Anlauf- und Schnittstelle für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt – vor allem für die bürgerschaftlich und sozial engagierten Akteure und Gruppierungen und eben für Zugezogene und Zugewanderte. Begleitung, Beratung und Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen, die Förderung der Zusammenarbeit und Kooperation der ehrenamtlich Engagierten sowie die Organisation von Aktionen und Veranstaltungen sind ebenso wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit wie die Fortführung des Integrationskonzeptes. Ihr sei es wichtig, "dass es Menschen leichter haben, sich in ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden", betont sie.

Als Integrationsbeauftragte hat Bikowski alle in der Stadt lebenden Bürger im Blick, nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund und Zuwanderungsgeschichte. Es gilt für sie bei ihrer Arbeit auch die Themen Inklusion und demografischer Wandel zu berücksichtigen. Integration ist für die 39-Jährige die Förderung von Begegnung, Gemeinschaft und einem respektvollen Zusammenleben in der Stadt. Außerdem kümmert sie sich um die Vernetzung von einzelnen Akteuren und Gruppen sowie um die Zusammenführung von Interessen. "Das Ehrenamt in der Stadt kann man gar nicht genug wertschätzen. Viele Menschen engagieren sich für das Gemeinwohl und sorgen für eine gut funktionierende Gemeinschaftsstruktur", lobt die Integrationsbeauftragte.

Ihre Vorgängerin im Rathaus, Regina Eul, hat in Sachen Integration bereits einiges auf den Weg gebracht. Unter dem Motto "Eppelheim gemeinsam gestalten – mit Euch!" gab es in der Vergangenheit Bürgerveranstaltungen im Rahmen des geförderten Projektes "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft". Dabei wurden verschiedene Wünsche und Ziele für ein offenes, tolerantes und nachhaltiges Zusammenleben in der Stadt und für ein respektvolles Miteinander erarbeitet. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Leitbild verabschiedet, das die Integration aller in der Stadt lebenden Menschen im Fokus hat. Mit Hilfe von bürgerschaftlichem Engagement sollen Begegnungsmöglichkeiten geschaffen und durch Angebote und Aktivitäten das Miteinander gefördert werden. "Jetzt gilt es zu schauen, was an Umsetzungen möglich ist", blickt Bikowski in die Zukunft.

Längst schon hat sie ihre Ärmel hochgekrempelt, sich in der Stadt Unterstützer gesucht. So will sie als erstes großes und sichtbares Projekt den vielfach genannten Wunsch nach einem für alle offenen Gemeinschaftsgarten in die Tat umzusetzen. Erste Arbeitstreffen für das interkulturelle "Urban-Gardening-Projekt" auf einem städtischen Gartengrundstück in der Wasserturmstraße haben schon stattgefunden. Nach Unkraut jäten, Wildwuchs-Rückschnitt und dem Aufstellen von Sammeltanks fürs Gießwasser kann es nun bald ans Anlegen von Beeten, den Bau eines Gartenhäuschens zur Unterbringung der Gerätschaften und die Anfertigung von Sitzmöglichkeiten gehen.

Die Bewohner der Stadt haben – egal welcher Herkunft und Nationalität – noch einen zweiten großen Wunsch, weiß Bikowski: Sie möchten eine interkulturelle Begegnungsstätte, um allen Generationen und Nationen, Einheimischen und Zugezogenen, Begegnung und eine gemeinsame Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Die Integrationsbeauftragte hat die Suche nach einem interkulturellen Treffpunkt schon in Angriff genommen und hofft bei der Finanzierung auf Fördermittel.