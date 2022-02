Von Katharina Eppert

Es war eine schockierende und vor allem traurige Nachricht, die den Heidelberger Ruderklub (HRK), zu dem auch eine Rugby-Abteilung gehört, erreichte. Ihr Rugby-Spieler Georgije ist am 27. Januar tragisch ums Leben gekommen. Er wurde 13 Jahre alt – am Sonntag wäre sein 14. Geburtstag gewesen. Er stürzte von der oberen Etage eines Hochhauses in der Otto-Hahn-Straße in Eppelheim. Zurück bleiben Trauer und Leere.

Nicht nur die aus Serbien stammende Familie des jungen Rugbyspielers, auch der HRK trauert sichtlich um sein verstorbenes Mitglied, obwohl Georgije noch gar nicht so tief mit dem HRK verwurzelt war – erst im Sommer letzten Jahres trat er in den Verein ein. Doch Georgije "war ein ganz verschmitztes Kerlchen", erinnert sich Rugby-Abteilungsleiter Holger Xandry. Er spielte sich mit seiner aufgeweckten Art schnell in die Herzen der Sportler – und auch darüber hinaus. "Man kannte ihn auch bei den alten Herren im Klub", meint Rugby-Jugendleiterin Stephanie Hafendörfer. "Georgije war witzig, ehrgeizig, gut integriert. Viele nannten ihn liebevoll ,G‘" – wie die englische Abkürzung für Beschleunigungskraft.

Die Nachricht vom Tod ihres Mitglieds einfach hinnehmen – das kam für den HRK nicht infrage. Rugbyspieler Chris Kleebauer wollte etwas bewegen: mit Anteilnahme, Körperkraft und Spenden. Und so kam er gemeinsam mit seinen Mitspielern auf die Idee, für Georgije postum in die Pedale zu treten: 24 Stunden am Stück, auf zwei Fahrrad-Ergometern.

Um 12 Uhr ging’s los – und der Sattel blieb warm bis zum nächsten Tag. "Manche kamen nachts um zwei oder drei Uhr in den Klub, und lösten die anderen mit dem Radeln ab – egal, wie müde sie waren", meinte Kleebauer. Und so sorgten mehr als 35 Teilnehmer dafür, dass das Charity-Ziel erreicht wurde und zahlreiche Spenden durch Freunde, Familien, Sponsoren und der deutschlandweiten Rugby-Community gesammelt werden konnten.

"Solidarität ist einer der Werte, die der Rugby-Weltverband als grundlegende Säulen des Rugbysports versteht. Dass diese Werte nicht nur Worthülsen sind, bewies unsere Abteilung", meint Rugby-Spieler Steffen Liebig. Und ja: Über 1000 Euro hat die Initiative eingefahren, und auch weiterhin können HRK-Mitglieder spenden. Das Geld soll an die Familie von Georgije gehen.

Und wenn die Muskeln der Sportler langsam zur Ruhe kommen und die Leere (be-)greifbar wird, bleibt nur die Erinnerung an Georgije, das Rugby-Trikot von ihm mit der Nummer 18 – und die Papier-Sterne auf dem Gedenktisch im Klub, "die an die die Geschichte des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry erinnern sollen", so Hafendörfer.