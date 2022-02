Eppelheim. (ths) Dem Gemeinderat lag eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde bekanntlich sehr am Herzen. Konkret in der Rudolf-Wild- und in der Scheffelstraße, möglichst auch in der Mozart- und in der Peter-Böhm-Straße. Michael Benda, Leiter des Verantwortungszentrums Bauen, erinnerte daran, dass das Gremium bereits im vergangenen Jahr einstimmig dafür gestimmt hatte, dass die schalltechnische Untersuchung des Karlsruher Ingenieurbüros Koehler und Leutwein in den Teillärmaktionsplan K 4149 mündet. Dieser bezieht sich auf das Areal entlang der Kreisstraße und geht im Prinzip auf eine Bürgerinitiative um die Initiatorin Christa Zieher zurück. Nun lagen sämtliche Ergebnisse des Plans vor. Das Gemeindeparlament stimmte daher in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme dieser Planung zu.

Dass gerade bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann große Erleichterung herrschte, verstand sich von selbst, zumal in der Rudolf-Wild-Straße die Tempo-30-Zone dafür sorgt, dass jetzt über 400 Menschen nicht mehr unter den hohen, gesundheitsgefährdenden Immissionen an den Wohngebäuden leiden.

"Jede Veränderung im Verkehrsraum braucht halt einen langen Atem", frohlockte ebenfalls Isabel Moreira da Silva von den Grünen. Sie ging dabei auf die langjährige Vorgeschichte ein und betonte, dass ein Tempolimit nur greife, wenn regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen stattfinden würden. Gleichzeitig erneuerte sie den Antrag ihrer Fraktion, den Lärmaktionsplan fortzuschreiben.

Gemäß der Ziele des Mobilitätskonzepts, flächendeckend Tempo 30 anzustreben und somit die Lärmbelästigung zu dämmen, wünscht der Antrag, für die Grenzhöfer- und Wieblinger Straße zwischen der Kreuzung Schubert- und Hildastraße und der Ortseinfahrt aufgrund des Lärmschutzes das geforderte Tempolimit einzuführen. Zusätzlich in der Schwetzinger Straße, wo derzeit noch eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gilt. Ähnlich beurteilten dies Trudbert Orth (CDU/FDP) und Renate Schmidt (SPD). Orth erwähnte ferner die Verbesserung der Lebensqualität "auch auf und an anderen Straßen", während Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) vor der Abstimmung seine Kritik vom Vorjahr erneuerte, dass er immer noch das generelle Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr in der Rudolf-Wild-Straße vermisse.