In der Wasserturmstraße geschahen die zwei jüngsten Grapsch-Attacken - am Mittwochabend blieb es offenbar ruhig. Foto: Werthenbach

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Eine Polizistin in Zivil schlendert am Mittwochabend durch die Wasserturmstraße. Hier grapschte an den beiden Abenden zuvor ein Unbekannter einer 20- und einer 25-Jährigen unvermittelt an die Brust. Bereits am Sonntagabend hatte vermutlich derselbe Täter im Max-Kolbe-Weg auf die gleiche Weise eine 18-Jährige sexuell belästigt.

In allen drei Fällen flüchtete der Mann anschließend mit einem Fahrrad. Eine gute Stunde nach der Begegnung mit der Polizistin passiert eine offenbar verunsicherte junge Frau die Wasserturmstraße. Im Gespräch mit der RNZ stellt sich heraus: Die 25-Jährige ist das letzte bekannte Opfer des Grapschers. Er fasste ihr am Dienstagabend an die Brust, als sie fast schon zu Hause war.

"Ich habe Angst, dass das hier eskaliert", sagt 24 Stunden nach der Tat die immer noch unter Schock stehende Frau. Besonders beschäftigt sie, dass der Täter am Hauseingang ihrer Wohnadresse wartete: "Die ersten beiden Male hat er die Frauen im Vorbeifahren vom Fahrrad aus angefasst, bei mir stand er vor der Haustür." Für die 25-Jährige sei dies "schon ein anderes Level". Sie glaubt zwar, dass sie ein "Zufallsopfer" sei. "Aber so, wie er da auf mich gewartet hat, war die Tat an sich schon geplant."

Die Polizei beschrieb den Täter aufgrund der Aussagen der Opfer in allen drei Fällen als zwischen 20- und 25-jährig, mit "dunklem Hautteint" und schwarzen Haaren. Gegenüber der RNZ schildert die Eppelheimerin das Aussehen des Grapschers als "arabischstämmig". Dabei betont sie: "Ich bin immer dagegen, Ressentiments zu schüren." Demnach habe sie "in letzter Zeit" schon öfter von Freundinnen gehört, dass man nachts nicht mehr alleine nach draußen gehen solle. "Es heißt schon länger, dass zu dieser Zeit Männer hier herumlaufen, die dich als Frau von oben bis unten anstarren", erklärt die 25-Jährige. Doch sie habe derartige Äußerungen bisher eher abgewinkt, müsse sich aber nun eingestehen: "Vor allem Frauen und Mädchen müssen hier nachts aufpassen, man sollte vorsichtig sein."

Polizeisprecher Dennis Häfner erklärte am Donnerstag auf Nachfrage, dass es seit der gemeldeten Tat von Dienstagabend keine neuen Hinweise gebe. Zudem bestätigte er noch einmal, dass auch Ermittler der Kriminalpolizei verstärkt im Einsatz seien. Mit Blick auf den gesuchten Grapscher sagt er: "Wir müssen aufgrund der Täterbeschreibung von einem Mann mit Migrationshintergrund ausgehen." Demnach würden zurzeit auch die "Asylunterkünfte in der Umgebung kontrolliert". Der Sprecher erklärt dazu, dass dies aber nur eine von mehreren Maßnahmen sei: "Wir versteifen uns bei der Suche nicht auf Flüchtlinge."

Häfner erinnert an die Rechte, die auch Asylbewerber haben: "Wir gehen nicht in die Wohnungen rein, aber wir gucken beispielsweise auf den Eingangsbereich und halten Ausschau, ob einer der Bewohner der Beschreibung ähnelt." Auch mit dem Sicherheitspersonal der Unterkünfte stehe die Polizei in Kontakt.

Das 25-jährige Opfer des Grapschers ist derweil immer noch dabei, die Tat zu verarbeiten. "Wenn ich draußen bin und ein Fahrrad höre, schaue ich mich sofort um", sagt sie. Auch gegenüber männlichen Passanten neige sie nun im ersten Moment eher zu Misstrauen. Sie hofft natürlich, dass der Grapscher möglichst schnell gefunden wird.

Gleich nach der Tat habe sie die Polizei alarmiert. Auf der Dienststelle sei ihr eine DNA-Probe entnommen worden. Zudem behielten die Beamten das T-Shirt ein, das sie an dem Abend trug. Vielleicht werden darauf Spuren von der Hand des Täters festgestellt, die dann bei einer möglichen Identifizierung helfen könnten.