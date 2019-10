Eppelheim. (pri/pol/mün) Zu einem Großeinsatz kam es am Sonntagabend in der Eissporthalle in Eppelheim. Dort wurde gegen 21 Uhr während eines Eishockeyspiel zwischen Eppelheim und Stuttgart Gasalarm ausgelöst, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.

Das geschah während des eine Eishockey-Spiels zwischen den Eppelheimer Eisbären und den Stuttgarter Rebels. Da sich hier ein Spieler verletzt hatte, wurde das DRK verständigt. Während der Versorgung des Spielers löste gegen 21 Uhr der durch die Rettungskräfte mitgeführte CO-Warner aus und wies hierdurch auf eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid hin.

Hierauf wurde vom Veranstalter die Halle geräumt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 100 Menschen in der Halle. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg führte diverse Messungen durch und belüftete die Halle.

Die Ursache für die erhöhten Konzentrationswerte ist bislang unbekannt. Bis zur Klärung wird die Halle nicht genutzt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd war mit einer Streife vor Ort.

Update: Montag, 14. Oktober 2019, 8 Uhr