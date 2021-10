Eppelheim. (ths) Neues Jahr, neues Glück – oder auch nicht. Bürgermeisterin Patricia Rebmann scheiterte wie schon 2020 vor dem Gemeinderat, elektronische Fahrplan-Anzeigen für die Linie 732 – also den City Bus – zu beschaffen. Mit Engelszungen beschwor sie zuvor die Räte, einer "modernen Stadt wie Eppelheim" diese Anlage zu genehmigen, stieß aber mit ihren gesamten Argumenten auf Granit. Aufgrund der angespannten städtischen Finanzlage wirkten für die einzelnen Fraktionen die außerplanmäßige Ausgabe von etwas mehr als 88.000 Euro und die jährlichen Kosten von rund 11.000 Euro als doch zu hoher Ballast.

Die Rathauschefin rechnete dabei nochmals vor, welche Chance das Gremium anno 2020 verpasst habe: Damals hätte der VRN noch 50 Prozent der Kosten übernommen – und die Stadt hätte selbst für 20 elektronische "Text to speech"-Versionen statt des klassischen Fahrplanaushangs an den Haltestellenmasten rund 48.000 Euro aufbringen müssen. Gerade von der Elektronik versprach sich Rebmann wiederum Vorteile.

Sie sprach dabei die Sicht der Echtzeitdaten an, die nun die Verspätung des Busses oder den Ausfall zeige. Ferner könnten damit Sehbehinderte "vor Ort bei Bedarf eine Fahrplanansage" durch die besondere Funktion des Aushangs erhalten. In der Argumentation der Rathauschefin spielten obendrein der Fahrplanwechsel im Dezember sowie die mögliche Änderung des Busbetreibers und die Umstellung auf Elektro- statt Dieselantriebs eine wesentliche Rolle.

All das konnte die Fraktionen genauso wenig überzeugen wie die Möglichkeit, das Geld für die Anschaffung aus einem ganz anderen Topf zu verwenden. So schlug Rebmann vor, zur Kostendeckung auf die im Etat eingestellten Mittel für Parkautomaten beziehungsweise das "Handyparken" zu verzichten. Der Nachteil dabei: "Eine Beschaffung von Parkautomaten in 2022 wäre dann auch nicht mehr möglich", so Rebmann zu dem Spagat zwischen Modernität und Investition.

Die einzelnen Fraktionssprecher sprachen sich jedenfalls gegen eine weitere finanzielle Belastung aus. So ging es Christa Balling-Gündling (Grüne) um den vergangenen negativen Beschluss. Alexander Pfisterer (SPD) verwies auf die Haushaltsklausur, wo man darüber beriet, nur "unumgängliche Investitionen" zu genehmigen. Dies erkannte er hier nicht und sah den derzeitigen Fahrplan als verlässlich an.

Auch Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) plädierte für das Sparen genauso wie Trudbert Orth (CDU/FDP). Einen Schimmer am Horizont für die sichtlich frustrierte Rathauschefin bot er dennoch. "Sie bekommen unsere Zusage für das Vorhaben, wenn es Ihnen gelingt, den gleichen Zuschuss wie 2020 zu erreichen", lautete sein Kompromissvorschlag. Rebmann hörte dies gerne, zog den Verwaltungsantrag zurück und will ihn wieder stellen, wenn man "die Förderung von 50 Prozent wie im vergangenen Jahr" erhalte.