Neben der Eishalle sind die Vorarbeiten für die neue Flüchtlingsunterkunft so gut wie abgeschlossen. Foto: Geschwill

Eppelheim. (aham) Jetzt tut sich etwas: Zwei Jahre nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, Flüchtlinge in Holzhäusern unterzubringen, werden diese nun angeliefert. Am Donnerstag beginnen die Arbeiten in der Rudolf-Diesel-Straße neben der Eissporthalle. Und das hat Auswirkungen nicht nur für die direkten Anwohner.

Die zehn Module werden aus Polen angeliefert. Da dort insgesamt 80 Menschen ein neues Zuhause finden sollen, lässt sich erahnen: Die Module sind ziemlich groß. 30 Schwerlasttransporter mit Überbreite sind notwendig, um die Bauteile zu befördern. Damit die Laster an ihr Ziel gelangen, gilt ab Donnerstag ein absolutes Halteverbot entlang der Strecke. Dies betrifft die Richard-Wagner-Straße im Bereich zwischen Rudolf-Wild- und Mozartstraße sowie die Peter-Böhm-Straße zwischen Karl-Benz- und Rudolf-Diesel-Straße.

Das Halteverbot gilt bis Dienstag, 30. April. Wer sein Auto dennoch dort abstellt, muss damit rechnen, dass es abgeschleppt wird - auf Kosten des Halters. "Uns bleibt dann nichts anderes übrig", kündigt Bürgermeisterin Patricia Rebmann an. Die Verwaltung empfiehlt den Anwohnern, auf die Parkplätze der Rhein-Neckar-Halle auszuweichen.

Nach dem Aufstellen sollen die Container relativ zügig bezogen werden. Die Bewohner werden der Stadt vom Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der Anschlussunterbringung zugewiesen. Mit dieser ist Eppelheim noch im Rückstand, elf Menschen sieht die Quote noch vom Vorjahr vor, für dieses Jahr sind es 33. Damit hat sich die Lage entspannt. Zumindest im Vergleich zum Jahr 2015. Da hielt der große Zustrom von Flüchtlingen die ganze Bundesrepublik in Atem.

Auch in der Region suchten der Kreis und die Kommunen händeringend nach Immobilien. In Eppelheim wurde die Frage nach der Unterbringung zu einem Streitthema in der Kommunalpolitik. Im Mai 2017 fand man dann eben mit den Holzhäusern eine Lösung, mit der alle Entscheider leben konnten. Die Stadt wollte sie für vier Jahre anmieten; der Plan sah vor, dass sie bereits im September des gleichen Jahres nahe der Eissporthalle errichtet werden.

Daraus wurde nichts: "Wir hatten lange keine Baugenehmigung", erklärt Rebmann. Zunächst waren die Unterlagen zu den Holzmodulen alle auf Englisch, dann gab es noch Einsprüche von Anwohnern. Erst letztes Jahr wurde die Genehmigung erteilt. Für die Baufreigabe fehlte aber noch die Prüfstatik des Herstellers. Und so zog sich eben alles in die Länge. Kein Wunder, dass die Rathauschefin sagt: "Ich glaube erst, dass die Container kommen, wenn ich sie sehe."