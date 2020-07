Eppelheim. (luw) Ein Fehlalarm hat am Donnerstagmorgen im Netto-Markt in der Seestraße für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie Einsatzleiter Matthias Gerlach auf RNZ-Nachfrage erklärte, habe gegen 7 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. "Der Alarm ging bei einer privaten Sicherheitsfirma ein, die uns dann verständigt hat", so Gerlach.

In der Folge habe es auch Anrufer gegeben, die von "Brandgeruch" berichtet hätten. Die Feuerwehren aus Eppelheim und Plankstadt rückten mit etwa 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. "Wir haben alles überprüft, konnten den Grund für den Alarm aber nicht finden", erklärte Gerlach weiter.

"Wir vermuten, dass ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst hat." Ungefähr um 8 Uhr rückten die Feuerwehrleute wieder ab; der Supermarkt habe wegen des Einsatzes erst dann öffnen können.