Der Fischverkauf am Wahltag beim Angelsportverein „Früh Auf“ wurde gerne in Anspruch genommen. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Susanne und Thomas hatten gestern einen klaren Plan: "Erst wird gegessen, dann gewählt!" Was es bei dem Paar zum Mittagessen gab, war kein Geheimnis: Die beiden Eppelheimer hatten sich gerade an der Verkaufstheke des Angelsportvereins "Früh Auf" Calamares zum Mitnehmen bestellt und freuten sich schon richtig auf die frisch frittierten Tintenfischringe. Der dreistündige Backfischverkauf am Wahlsonntag auf dem Vereinsgelände der Angler an der Schwetzinger Straße konnte guten Zuspruch verbuchen.

Das wurde schon in der ersten Verkaufsstunde deutlich. Um die Mittagszeit wurde die Warteschlange auch mal etwas länger. Aber Mirko Kehl hatte an der Verkaufstheke immer die Kundschaft im Blick und arbeitete flott die Bestellungen ab. Für Ältere waren auch Stühle und eine Sitzbank aufgestellt, damit sie sich hinsetzen konnten, falls sie ein paar Minuten auf ihre Fischbestellung warten mussten.

Zander- und Seehechtfilets, Calamares, Kartoffelsalat, Knoblauchsoße und Remoulade konnten geordert werden. In der Fischküche waren zwei große Fritteusen im Einsatz, an denen Stefan, Peter, Ernst, Janosch, Viktor und die anderen freiwilligen Helfer des Vereins Hand in Hand arbeiteten.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

Für die "Früh Auf"-Angler war es der zweite Backfischverkaufstermin in diesem Jahr. Ob es im Herbst noch einen dritten geben wird, sei noch nicht sicher, hieß es. Der Verein will dies von den Corona-Verordnungen abhängig machen, die einen weiteren Verkaufstermin ermöglichen – oder eben auch nicht. Ihr traditionelles Fischerfest konnten die Angler in diesem Jahr nicht feiern. "Corona ließ uns keine Chance. Es wäre auf unserem Vereinsgelände nicht möglich gewesen, die Abstandsregelungen einzuhalten", verdeutlichten die Früh-Auf-Mitglieder.

Die Backfischverkäufe seien in der momentanen Situation neben den Mitgliedsbeiträgen die einzige Möglichkeit, Geld in die Vereinskasse zu spülen. Die Pflege des Vereinsgewässers in Brühl-Rohrhof sei stetig mit Kosten verbunden und auch das Vereinsgelände vor Ort will instandgehalten werden, erklärte Kehl.