Eppelheim. (luw) "Das hat mich zutiefst erschüttert", sagt im RNZ-Gespräch Christine Beil, Inhaberin des "Eppelheimer Buchladens". Der Anlass: Für wenige Tage freute auch sie sich, weil der Buchhandel laut einem Beschluss auf Bundesebene zum "täglichen Bedarf" gehörte – und damit in Corona-Zeiten wesentlich höhere Hürden für die Schließung auch ihres Ladens bestanden. Doch nun kam schon wieder alles anders – weshalb Beil auch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann schrieb.

Denn dieser Beschluss von Anfang März gilt in Baden-Württemberg schon nicht mehr. So musste auch der Eppelheimer Buchladen mit der seit Montag gültigen neuen Corona-Verordnung wieder auf "Click & Collect" – also Bestellen und Abholen – umsteigen. Den Hintergrund erklärt Beil: "Ein Möbelhändler im Zollernalbkreis hatte auf Gleichbehandlung geklagt." Das Verwaltungsgericht kippte den gerade erst vom Bund gefällten Beschluss also auf Landesebene.

"Nach dem Bundesbeschluss haben wir natürlich eingekauft, das Lager voll gemacht und schöne Ostersachen bestellt", erzählt Beil. Schließlich habe man das Geschäft nun wieder darauf ausrichten können, dass Menschen in den Laden hineinkommen. "Und jetzt sitzen wir auf der Ware, die Rechnungen aber müssen bezahlt werden", sagt sie mit Bedauern. "Man kann sich nicht mehr auf Zusagen der Regierung verlassen", schrieb sie auch an Kretschmann. Und weiter: "Wie soll ich da verantwortungsvoll und erfolgreich unternehmerisch tätig sein?" Dabei denke sie auch an ihre vier Mitarbeiterinnen und die anderen betroffenen Buchhandlungen.

Doch die engagierte Inhaberin ist auf Trab, hält ihre Kunden über verschiedene Kanäle auf dem neuesten Stand. Und überhaupt habe sie "großes Glück" mit ihren Stammkunden, sagt sie: "Sie nehmen das ,Click and Collect’ auch gut an." Teilweise biete ihr Laden neben der Online-Bestellung zusätzlich Lieferungen nach Hause an. Und gerade für ältere Kunden sei man ja auch telefonisch erreichbar.