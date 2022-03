Status Quo und Zukunft: Statt unfreundlicher Parolen und Schmierereien soll bald eine Blumenwiese samt Baum und Papagei die Fassade an der Endhaltestelle zieren. Fotos: Geschwill(2)/Stadt

Von Sabine Geschwill undBenjamin Miltner

Eppelheim. Politische Parolen, Botschaften zwischen Fußballfans, Beschimpfungen und sonstige Graffiti: Dies alles trägt oder erträgt die Hausfassade an der Straßenbahnendhaltestelle "Kirchheimer Straße". Noch. Denn die viele Quadratmeter große Fläche wird nun zum Großauftrag für Eppelheims Graffitikünstler Askin Yilmaz: Er soll, so der Wunsch der Stadtverwaltung, die mit Schmierereien verunstaltete Fassade mit schönen Motiven aufwerten.

Graffitikünstler Askin Yilmaz.

Statt der "Schmuddelwand" sollen dort nach Vorstellungen des Graffitikünstlers farbenreiche Blumen- und Tiermotive zu sehen sein und besonders an Wintertagen bei den Wartenden an der Haltestelle die Stimmung heben. Zur Finanzierung des Graffitiprojekts, mit dem der Eigentümer der Hausfassade einverstanden ist, sei es Bürgermeisterin Patricia Rebmann gelungen, einen Sponsor zu finden. Er möchte nicht namentlich genannt werden und auch zum Geldbetrag war auf Nachfrage im Rathaus nichts Näheres zu erfahren.

Welches Motiv die Wand verschönern soll, konnten die Bürger mitentscheiden. Die Stadt hatte zwei von Yilmaz angefertigte Motivvorschläge vorgestellt und alle Eppelheimer über mehrere Wochen zur Abstimmung aufgerufen. Immerhin 99 Zusendungen erreichten das Kulturamt. "Davon hat sich die Mehrheit – 60 Bürgerinnen und Bürger – für die Variante zwei ausgesprochen", berichtet Stadtsprecherin Anette Zietsch auf Nachfrage. Es zeigt eine bunte Blumenwiese vieler verschiedener Blüten samt Schmetterling vor blauem Himmel – und anders als die Variante eins zusätzlich einen Baum sowie einen grünen Papagei. "Wir freuen uns jetzt schon darauf, diesen markanten Punkt im Erscheinungsbild der Stadt das ganze Jahr über blühen zu lassen", so die Stadtsprecherin.

Für Askin Yilmaz, der bereits etliche Wände der Tiefgarage der Rudolf-Wild-Halle sowie private Flächen und verschiedene Stromverteilerhäuschen in Eppelheim verschönert hat, wäre die Gestaltung der Wandfläche an der Endhaltestelle flächenmäßig sein bislang größtes Projekt, erfährt man von ihm. Auf die Frage, ob er das Projekt mit Hilfe von Schülern oder Jugendlichen umsetzen möchte, erklärte er: "Ich werde die Wand mit einem Kollegen Michael Vogt gestalten, da es eine sehr große Fläche ist." Wie viele Quadratmeter Wandfläche mit Graffitikunst zu gestalten sind, hat er zwar noch nicht ausgerechnet. Aber für die Gestaltung hat er etwa vier Arbeitstage eingeplant. Wann es losgehen soll, stehe noch nicht genau fest. Yilmaz möchte "so bald wie möglich" das Projekt angehen.