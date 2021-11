Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Den Rathaussturm als traditionellen Start in die fünfte Jahreszeit wollten Stadt und Eppelheimer Carnevalclub (ECC) auch in Corona-Zeiten nicht ausfallen lassen und der Bevölkerung ein schönes Spektakel bieten. Um die Risiken zu minimieren und möglichst viel Platz für die Zuschauer zu haben, wurden am Freitag alle Aktivitäten ins Freie auf den Spielplatz hinterm Rathaus und den Schulhof der Theodor-Heuss-Schule verlegt. An zwei Eingängen wurden von den Stadtbediensteten die Kontakte der Besucher erfasst. Einlass erhielt nur, wer geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet war. Ein Team des Eppelheimer Roten Kreuzes stand parat und bot vor Ort als Service kostenlos Corona-Tests an.

Hinter der Maske: Patricia Rebmann. Foto: Geschwill

Statt im Rathaus hatte sich Bürgermeister Patricia Rebmann in diesem Jahr mit einer Kinderschar auf den Türmen und Häuschen der Kletterlandschaft auf dem Spielplatz verschanzt, um sich gegen die närrische Macht zu verteidigen. Leicht wollte sie dem ECC mit Sitzungspräsident Jens Schneider an der Spitze die Eroberung der "Eppelheimer Festung" nicht machen. Wer ins Rathaus einziehen wolle, müsse sich bewähren, meinte sie und hatte sich mit ihrem Team verschiedene Aufgaben überlegt, die von den Narren gemeistert werden mussten.

Die ECC-Aktiven Nadine Rühle und Thorsten Speil hatten "im Blindflug" einen Slalomparcours auf einem Rollbrett zu meistern. Die Elferräte mussten die Titel von Kinofilmen erraten, die vom Sitzungspräsident vorgesungen wurden. Da Rebmann die Zuschauer durch Schneiders schräge Gesangseinlagen nicht verscheuchen wollte, erklärte sie die Aufgabe vorzeitig als bestanden. Weil man als Rathausregent vielseitig sein sollte und eine gute Ausdauer benötigt, wartete als nächste Aufgabe ein Zirkeltraining auf den Sitzungspräsidenten.

Zu den Klängen der Kinofilmreihe "Rocky" musste Schneider vor Publikum mit Hanteln und Liegestützen seine Muskeln stählen, Seilspringen für die Kondition üben und mit Boxhandschuhen Trainingseinheiten absolvieren. Nachdem alle Aufgaben mit Bravour bestanden waren, musste der Sitzungspräsident noch einen Weg finden, um zum Festungsturm zu gelangen, wo die Bürgermeisterin den Rathausschlüssel in Anlehnung an die "Herr der Ringe"-Filme wie einen Schatz verwahrte. Schneider erinnerte sich an das Märchen der schönen Rapunzel, die bekanntlich in einem Turm gefangen ihr langes Haar herunterließ, damit es ihrem Liebsten als Kletterhilfe dient und bat die Bürgermeisterin, ihr Haar herunterzulassen.

Da sich schulterlanges Blond zum Überwinden mehrerer Meter als nicht wirklich geeignet erwies, bekam Schneider kurzerhand eine blonde Perücke als "Türöffner zur Festung" zugeworfen und konnte bald – begleitet vom Applaus der Zuschauer, einem dreifachen "Eppele Helau" seiner Elferräte, seiner Garden und einem bunten Luftschlangenregen – den Rathausschlüssel jubelnd in die Höhe strecken. "Ihr liewe Leid, mir stehn do all im Kalde, deshalb will isch eisch a net lang uffhalde", schickte er seiner Rede vorweg. Die Corona-Pandemie sprach er an, die man "nur gemeinsam meistern und durchstehen kann".

Die Leute zum Lachen zu bringen und Glück zu verbreiten, sei das große Ansinnen des ECC. Der momentanen Lage sei man sich sehr wohl bewusst. Leute und Leben gefährden wolle man nicht. Drum gebe es den Rathaussturm in diesem Jahr auch in neuem Gewand: Im Freien mit Maske und viel Abstand. Eine Fastnacht zu planen, hob Schneider hervor, sei derzeit nicht gerade schön: "Was is erlaubt, was is tragbar? Womit hot ma Spaß unn is net verklagbar?"

Bei der Gelegenheit lenkte er den Blick auf den millionenteuren "The Länd-Schilderstreich" der baden-württembergischen Landesregierung und rügte die Stadtverwaltung für ihre Untätigkeit: "Des Rathaus in Eppele hängt seiner Zeit hinter." Offenbar habe hier noch keiner vernommen oder berichtet bekommen, dass Eppelheim als bekanntlich "schönste Stadt im Land" nun dringend handeln und unter Zuhilfenahme der Weltsprache Englisch umbenannt werden müsse in "The most beautiful City of the Länd". "Drum bitt ich den Bauhof in de Stroße unn Gasse die Ortseingangsschilder nochträglich ozubasse."