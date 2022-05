Über 300 Duos aus Reiter und Pferd präsentierten sich bei den Dressurprüfungen am Samstag auf der Reitanlage. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Das Aufatmen war hörbar, die Freude sichtbar: Der Reiterverein konnte nach zwei Jahren Corona-bedingtem Turnierausfall endlich wieder auf seiner Vereinsanlage ein großes Reitturnier organisieren. Erstmals wurden die Dressur- und Springprüfungen auf zwei Wochenenden verteilt. Samstag und Sonntag fanden die Dressurprüfungen statt, am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Mai, sind die Springprüfungen dran.

Für ein zweigeteiltes Turnier hatte sich die Vorstandschaft im Vorfeld entschieden, um die erwartungsgemäß hohen Besucherzahlen etwas zu entzerren und einem Gedränge vorzubeugen. Die Aufteilung von Dressur- und Springreitern war aber auch nötig, weil der Verein Sorge hatte, dass die öffentliche Parkfläche an der Rhein-Neckar-Halle für die aus der ganzen Region kommenden Pferdetransporter nicht ausreicht. Auf dieser wird seit Monaten unkontrolliert geparkt.

Den Auftakt machten am Wochenende die Dressurreiter. "Über 300 Pferde sind gemeldet", konnte man von Turnierleiterin Nina Rehm erfahren. "Das Niveau ist sehr gut", betonte sie mit Blick auf die Dressurreiterinnen und -reiter, die an den Start gingen und Dressurkunst zeigten. Die Prüfungen im Blick hatte Vorstandsmitglied Barbara Martin. 13 Dressurprüfungen – von der Führzügelklasse für Kinder bis zur S-Dressur als Dressurprüfung der schweren Klasse – standen an.

Um den Turnierteilnehmern einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, hatte der Verein zwei Dressurplätze vorbereitet. Die schweren Prüfungen waren im neu angelegten, großen Viereck auf dem Springplatz zu sehen, die restlichen Prüfungen auf dem bekannten Dressurplatz. "Unsere Plätze sind top präpariert und in einem sehr guten Zustand", freute sich Reitvereinsvorsitzende Jutta Kocher. "Und was das Wetter betrifft, können wir sehr zufrieden sein, weil es für die Reiter noch nicht zu heiß ist", betonte sie.

Die Resonanz der Turnierteilnehmer sei rundweg positiv. Der Verein habe viel Lob für die gute Organisation bekommen, freute sich Kocher. Rund 40 Freiwillige waren insgesamt im Einsatz; ob in der Vereinsküche, wo Sandra Pöschko mit ihrem Team für die Verköstigung der Gäste zuständig war, oder an den Dressurplätzen als Turnierhelfer. Nach jeder Dressurprüfung überreichte die Reitvereinsvorsitzende im Auftrag der jeweiligen Sponsoren die Preise an Sieger und Platzierte.