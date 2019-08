Eppelheim. (luw/aham) Jetzt ist es eine handfeste Serie: Am dritten Tag in Folge hat ein Unbekannter eine weitere Frau im Stadtgebiet sexuell belästigt. Wieder griff der Mann ihr unvermittelt an die Brust. Die Täterbeschreibungen decken sich größtenteils, die Polizei ist mit zusätzlichen Kräften im Einsatz. Nach Auskunft eines Polizeisprechers werden dabei auch die Eppelheimer Asylunterkünfte in den Blick genommen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ging eine 25-Jährige am Dienstag gegen 20.50 Uhr auf einen Hauseingang in der Wasserturmstraße zu, als ihr ein Mann auffiel. „Er stand da einfach nur rum“, erklärte Polizeisprecher Dennis Häfner auf Nachfrage. Dies sei der Frau schon eigenartig vorgekommen. Als die junge Dame an ihm vorbeiging, spürte sie einen leichten Stoß. Als sie sich daraufhin umdrehte, fasste ihr der Unbekannte an die Brust. „Laut Beschreibung der Frau hat er sehr fest zugegriffen“, so Häfner. Am Sonntag und am Montag hatte der Täter eine 18- und eine 20-Jährige jeweils im Vorbeifahren vom Fahrrad aus begrapscht. „Diesmal war er dabei zu Fuß, nahm dann aber sein Fahrrad vom Gehweg auf und flüchtete in Richtung Boschstraße.“

Bürgermeisterin Patricia Rebmann meint auf RNZ-Anfrage: „Das Verhalten dieses Mannes ist unmöglich!“ Doch auch nach den drei Vorfällen, will sie keine Warnung für junge Frauen aussprechen. „Eppelheim ist immer noch sicher“, sagt die Rathauschefin. „Das kann in jeder Stadt vorkommen.“ Sie verlasse sich auf die gute Arbeit der Polizei und zeigte sich gestern überzeugt, dass die Ermittler den Mann „ruckzuck erwischen“.

Laut Häfner sind neben Streifen des örtlichen Polizeipostens und des Reviers Heidelberg-Süd schon seit Montag auch Kriminalpolizisten in Zivil im Einsatz. Sie beobachten die Gegend und kontrollieren verdächtige Personen. Zudem seien Kräfte der „Sicherheitspartnerschaft Heidelberg“ involviert. Im jüngsten Fall wurde der Täter wieder als 20 bis 25 Jahre alt, mit schmächtiger Statur, dunklem Hautteint und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er habe einen „unauffälligen Bartwuchs“, trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, eine dunkle lange Jogginghose und nach Sonntag zum zweiten Mal dunkle Badeschlappen. Sein Fahrrad wurde nun als „silber-blau“ beschrieben.

„Wir stellen niemanden unter Generalverdacht, aber die Beschreibungen lassen auf einen möglichen Migrationshintergrund schließen“, sagte Häfner. Demnach hätten die Ermittler auch ein Auge auf die örtlichen Asylunterkünfte geworfen. „Nach den Taten hat man geschaut, wer da ein- und ausgeht und ob die Beschreibung auf jemanden zutrifft.“ Dies sei das übliche Vorgehen in solchen Fällen.

Die Polizei schließt indes nicht aus, dass der Mann weitere Frauen belästigt hat. Mögliche Betroffene und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.

Update: 14. August 2019, 20.20 Uhr