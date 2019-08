Eppelheim. (pol/van) Nachdem am Sonntag und Montag zwei junge Frauen sexuell belästigt wurden, ist es nun zu einem dritten Fall gekommen. Am späten Dienstagabend gegen 20.50 Uhr befand sich eine 25-Jährige an einem Hauseingang in der Wasserturmstraße, als ihr ein Mann an die Brust griff. Der Unbekannte hatte der jungen Frau zuvor einen leichten Stoß versetzt, worauf sie sich umdrehte. In diesem Momente packte der Mann zu und flüchtete anschließend mit dem Rad in Richtung Boschstraße.

Weil der Täter wieder auf einem Fahrrad unterwegs war und die Beschreibung der der zwei weiteren Fällen ähnelt, gehen die Beamten von demselben Täter aus. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, schmächtige Statur, dunkler Hautteint, dunkle kurze Haare, unauffälliger Bartwuchs, trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, dunkle, lange Jogginghose, dunkle Badeschlappen, war mit einem silber-blauen Fahrrad unterwegs.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Beamten der Kriminalpolizei oder jede andere Dienststelle zu wenden.