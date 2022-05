Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Grauer Himmel, aber wenigstens regnete es nicht, als sich am Sonntagnachmittag insbesondere die Kindergärten fröhlich zum Sommertagsumzug formierten. Für Stimmung vorneweg sorgten die Gruppen des Eppelheimer Carneval Clubs, die statt "Helau" lieber "Winter ade" riefen. Von Vereinsseite waren noch die Frauengymnastikgruppe der DJK mit ihrem Leitspruch "Turnen bis zur Urne" und das örtliche Rotkreuz dabei, das mit seiner Jugend auf sein 75-jähriges Bestehen aufmerksam machte.

Für supertolle Blickfänge und quirliges Leben auf den Straßen sorgten in großer Zahl die Kindergärten . Auch wenn die Sonne nicht strahlen wollte, so übernahmen das mit fröhlichen und lachenden Gesichtern die Kinder in ihren farbenfrohen Kostümen. Die vielen Zuschauer konnten entlang des Umzugswegs Bienchen und Blümchen, Frösche und Käfer, Frühlingsgärtner und Blumenkinder sowie putzige Schäfchen, Schweinchen und Häschen bewundern.

Großer Andrang herrschte nach dem Umzug bei den Schaustellern. Foto: Geschwill

Der Umzug startete im Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule. Dort gab der Musikverein Plankstadt ein kleines Platzkonzert und erhielten alle Umzugsteilnehmender die von der Stadt spendierten Sommertagsbrezeln. Ziel war das Schul- und Sportzentrum. Dort wurde zu den Klängen der Stadtkapelle Eppelheim unter Leitung von Katja Resch der Winter symbolisch verbrannt, den Bürgermeisterin Patricia Rebmann zusammen mit Kindern aus der Zuschauermenge entzündete. Der Strohbutzen brannte bald lichterloh.

Der Umzugsweg war in diesem Jahr ein anderer, der Festplatz für die Schausteller ebenfalls. Diese waren und sind auf dem Parkplatz an der Rhein-Neckar-Halle mit ihren Buden und Fahrgeschäften zu finden und hatten nach der Winterverbrennung mächtig viel Zuspruch. Auch die Sonne kam dann endlich zum Vorschein. "Bei der Planung war noch nicht klar, wie sich die Corona-Lage entwickeln wird", so die Begründung der Stadtverwaltung für die Verlagerung.

Das Schul- und Sportzentrum würde im Vergleich zum Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum, wo sonst immer die Verbrennung stattfand, mehr Raum bieten, damit sich die Gruppen besser verteilen könnten. Da der Umzug für die Schausteller einen wichtigen Synergieeffekt darstelle, habe man entschieden, diese an der Rhein-Neckar-Halle anzusiedeln. Aufgrund der Platzgröße war dann auch ein erweitertes Angebot mit Autoscootern und Schiffschaukel möglich. Ob das Frühlingsfest künftig dort bleibe, stehe noch nicht fest, hieß es seitens der Stadt.

Auffällig war beim Blick auf die Teilnehmerzahl, dass auch nach zwei Aufrufen bei Vereinen, Schulen und Kindergärten nur 18 angemeldete Gruppen auf der Teilnehmerliste standen – deutlich weniger als die üblichen 30 bis 40 Teilnehmergruppen der Vorjahre. Auch die Grundschulklassenwaren nicht dabei. "Aus schulorganisatorischen Gründen", sagte die Schulleitung der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Die Rektorin der Theodor-Heuss-Grundschule bedauerte, dass es der pandemischen Lage geschuldet gewesen sei, dass man keine Vorbereitungen hatte treffen können.

Die Bewertung der Teilnehmer durch die Mitglieder des Gemeinderats und die Ermittlung der schönsten Umzugsgruppen, die jeweils ein gestaffeltes Preisgeld bekommen hätten, entfiel in diesem Jahr auch. Stattdessen hatte die Stadtspitze entschieden, jede teilnehmende Gruppe mit 50 Euro zu belohnen.

Info: Die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Buden freuen sich noch bis Dienstag, 3. Mai, auf dem Parkplatz an der Rhein-Neckar-Halle auf Besucher.