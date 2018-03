Von Anja Hammer

Eppelheim. Die Rebmanns werden Eppelheimer. Denn nach fast anderthalb Jahren des Suchens haben Bürgermeisterin Patricia Rebmann und ihre Lieben endlich ein Eigenheim im Eppelheim gefunden. "Wir sind hier reingelaufen und haben uns gleich zu Hause gefühlt", sagt die Rathauschefin bei einem Rundgang mit der RNZ durch ihre neuen vier Wände.

Zugegeben: Das mit den vier Wänden stimmt natürlich nicht so ganz. Derzeit sind es gefühlt eher weniger. Das Haus aus den 1950er-Jahren wird aktuell komplett saniert. Im Obergeschoss stehen die tragenden Holzpfeiler wie nackte Gerippe im Raum, an manchen Stellen schauen alte Strohmatten aus den Wänden hervor. Die Holztreppe und der Parkettboden sind dagegen abgedeckt, damit sie die Arbeiten gut überstehen; sie sollen bleiben.

Stefan Rebmann ist ganz in seinem Element, fachmännisch sagt er: "Das ist eine gute Bausubstanz und das Haus wurde immer gut gepflegt." Der Ehemann von Patricia Rebmann ist zwar in erster Linie als ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter bekannt, doch der 55-Jährige ist gelernter Energieanlagen-Elektriker. So zieht er bei der Hausführung auch mal ein altes Telefonkabel aus der Wand; ansonsten erzählt er begeistert, wo in den nächsten Tagen und Wochen welche Wand und welche Tür verschoben wird oder verschwinden soll. Er selbst will ordentlich zupacken: "Mein Großvater war Maurer-Polier", erzählt er. "Fliesen, Wände verputzen - das kann ich." Ohnehin sind die Aufgaben klar verteilt: "Ich trage die Verantwortung", sagt Patricia Rebmann lachend. "Und ich kümmere mich später um die Innenarchitektur."

Bis dahin dauert es aber noch: Während er optimistisch den Sommer als Einzugstermin nennt, schiebt sie "Spätsommer" hinterher. Das Haus in der Wieblinger Straße wird den Bedürfnissen der Familie angepasst, erklärt Patricia Rebmann. Schließlich sind die 39-Jährige und ihr Mann nicht allein: Auch die beiden Kinder der Bürgermeisterin und ihre Mutter werden mit einziehen. Für Letztere wird etwa das Erdgeschoss barrierefrei gestaltet. Der Sohn, der mitten in den Abiturprüfungen steckt und anschließend gerne Musik auf Lehramt studieren möchte, bekommt einen Raum im Keller für sein Klavier.

"Wir mussten lange suchen, bis wir das richtige Haus gefunden haben", berichtet Patricia Rebmann. Schon nach der Wahl im Oktober 2016 haben sie angefangen, sich umzuschauen. Nun sind sie endlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda fündig geworden: Im Januar ging das 726 Quadratmeter große Grundstück in ihr Eigentum über. Angesichts der "Eppelheimer Preise", wird sie ihr Reihenhaus in Mannheim und er sein Haus in Schwetzingen verkaufen. Allzu schwer fällt ihr das nicht. "Es macht einen Unterschied, ob man das Haus selbst geplant hat", sagt sie und deutet auf die Baustelle. "Wenn das hier fertig ist, dann ist es viel schöner als in Mannheim."

Zudem ist da noch der große Garten hinter dem Haus, in dem ihr Gatte Erdbeeren, Tomaten und Salat anbauen will. Nur um den Kirschbaum tut’s ihm leid: Der ist tot und muss wegen der Terrasse gefällt werden. Dabei hätte Stefan Rebmann doch so gerne eine Schaukel für seine Enkelin an einen der dicken Äste gehängt. Doch seine Frau verspricht: "Wir pflanzen einen neuen Baum - eine Herzkirsche."

Patricia Rebmann ist angekommen in Eppelheim. Das sei auch schon vor dem Hauskauf der Fall gewesen, betont sie. Dennoch ist sie überzeugt: "Ein Bürgermeister muss im Ort wohnen." Zum einen, weil sie lieber auf die Autofahrt nach Mannheim verzichten und lieber in 7,5 Minuten zu Fuß zu Hause sein möchte. Zum anderen stünden aufgrund der finanziellen Schieflage Eppelheims schwierige Entscheidungen an. "Und diese trifft man nicht und fährt dann abends wieder weg." Wenn sie vor Ort wohne, könne sie besser erfassen, was die Stadt brauche und was nicht.

Und dann muss sie auch schon wieder los: Während ihr Mann mit dem Metermaß zurück ins Haus geht, die Bauarbeiter den Container im Vorgarten mit Bauschutt füllen, warten auf die Rathauschefin noch ein Bürgergespräch, ein Vorortstermin und eine Ausschusssitzung...