Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die öffentlichen Äußerungen der neuen Vorstandschaft der DJK Eppelheim zur Vereinsführung durch ihre Amtsvorgänger haben im Verein zu Diskussionen geführt. Und vor allem stießen sie den beiden vorherigen Vorsitzenden Karin Mollet und Christa Zieher wie Vorstandsmitglied Gabi Hohl sauer auf. Sie wollen die von den neuen Vorständen Michael Rothmund, Maurizio Spicocchi und Guido Bamberger angesprochenen Versäumnisse nicht unkommentiert stehen lassen: Sie sehen sich durch die Vorwürfe zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt. Nun setzten sich die alte und die neue Vereinsspitze an einen Tisch. Der Haussegen sollte wieder geradegerückt werden.

Für Hohl war es nicht ersichtlich, warum die neuen Vorsitzenden ihren Frust über die Arbeit ihrer Amtsvorgänger im Gespräch mit der RNZ kundgetan hatten. "Weil der Frust da war", konterte Spicocchi – und Rothmund meinte: "Kritik an der Vereinsführung hat es schon vor und während der Jahreshauptversammlung gegeben." Wenn man in der Zeitung übereinander herfalle, dann schade man damit nur dem Ruf der DJK, so Hohl. Für Mollet war dies ein "schlechter Stil": "Ich sage es jedem lieber direkt."

Das im September neu gewählte Vorstandstrio hatte von einem "schweren Erbe" gesprochen und einige Versäumnisse genannt, für die nach ihrer Meinung die alte Vorstandschaft verantwortlich sei. Dazu gehörten der Vorwurf der mangelnden Mitglieder-, Sportanlage- und Rasenpflege sowie Kritik an der längst überfälligen Rückzahlung eines 50.000-Euro-Darlehens an die Stadt.

Mollet konnte die Aussage, der neue Vorstand habe ein "schweres Erbe" angetreten, nicht nachvollziehen: "Der Kontostand war bei der DJK noch nie so gut." Zieher sprang ihr zur Seite: "Wir haben eine gute Arbeit gemacht, damit der Verein gut dasteht, und ein finanzielles Polster in fünfstelliger Höhe hinterlassen." Bamberger stellte klar: "Ihr habt gute Arbeit bei den Finanzen gemacht, aber an anderen Stellen auch viele Fehler." Er fügte an: "Im Artikel stehen nur Tatsachen." Mollet sah das anders. Sie sei bei der Mitgliederversammlung nicht "überraschend" nicht mehr angetreten, sondern habe dies zwei Wochen vorher Rothmund mitgeteilt: "Wenn einer das Vorstandsamt haben will, dann kann er es haben", habe sie gesagt.

Dass es unter der Vereinsführung von Mollet und Zieher vermehrt zu Vereinsaustritten gekommen sein soll, konnten sie widerlegen: Zwischen 2019 und 2021 habe es 67 Austritte in der Fußballabteilung gegeben, im Gegenzug habe man in den Abteilungen 130 Neumitglieder hinzubekommen. Zieher wies darauf hin: "Die Fußballabteilung war nicht in der Lage, die B-Jugend zu halten." Die Spieler seien in umliegende Vereine abgewandert. Die Neuen verkündeten bezüglich dieses Streitpunkts, dass die Abgewanderten wieder zurück zur DJK geholt werden konnten. "Sie wären nicht gekommen, wenn noch die alte Vorstandschaft im Amt gewesen wäre", sagte Rothmund.

Bezüglich der vom neuen Vorstand angemahnten Mitgliederehrungen erklärten die Nachfolger, dass letztmals 2018 Ehrungen stattgefunden hätten. Da bei der DJK alle zwei Jahre geehrt werde, habe dies 2020 im Rahmen der 1250-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt stattfinden sollen. Weil die Feiern aber Corona-bedingt ausfielen, habe die DJK ihr Ehrungsfest auch abgesagt. Dieses sei bisher noch nicht nachgeholt worden, da turnusmäßig erst in diesem Jahr wieder geehrt werde.

Dem Vorwurf, sie hätten Sportgelände und Rasenspielfeld verkommen lassen, stellten Mollet und Zieher entgegen: "Wir hatten einen neuen, sehr engagierten Platzwart, der leider schwer erkrankt ist und deshalb nicht so arbeiten konnte wie geplant." Man habe dann Mittel und Wege gesucht. Der Rasen habe auch deshalb Schaden genommen, weil er Corona-bedingt nicht bespielt werden konnte.

Streitpunkt war auch das 2011 von der Stadt gewährte, zinslose Darlehen, das zum 1. Januar 2021 fällig war, aber bisher noch nicht zurückgezahlt wurde. "Eine vorzeitige Rückzahlung war nie Bedingung", erklärten Mollet und Zieher. Sie verwiesen auf ein Gespräch mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann im Jahr 2018, wonach die DJK erst mal bis zum Fälligkeitstermin abwarten solle. Die alte Vorstandschaft habe dann eine Rückzahlungsvereinbarung mit der Stadt ausgehandelt, wonach die Ratenzahlungen erst 2022 beginnen. Da noch Streitpunkte zwischen alter und neuer Vorstandschaft offen sind, soll ein Folgegespräch die Wogen weiter glätten.