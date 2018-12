Von Anja Hammer

Eppelheim. Mal wird er als Ursache "des ganzen Übels" bezeichnet, mal als der große "Fehler der Vergangenheit": der separate Gleiskörper in der engen Hauptstraße. Von Heidelberg kommend sind die Straßenbahnschienen nämlich zunächst ebenerdig in die Fahrbahn integriert, in Höhe des Wasserturmes laufen sie allerdings in einen höhergelegten Bereich über.

Auf diesem Gleiskörper durften in den zwei Jahren, in denen der Bus die Straßenbahn ersetzte, neben dem Bus auch die Autos fahren. Mit der Rückkehr der Bahn ist der Bereich aber wieder tabu für Autofahrer. Und das sorgt für heftige Diskussionen. Daher kommt immer wieder die Frage auf: Kann man den Gleiskörper nicht einfach für Autos öffnen?

Um dem ein Ende zu bereiten, hatte Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei der technischen Aufsichtsbehörde, die über der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) steht, um eine klare Stellungnahme gebeten. Diese las sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. "Wir können einem Befahren des Gleiskörpers nicht zustimmen", heißt es von der Aufsichtsbehörde. Sie begründet dies mit der Sicherheit für die Fahrgäste an der Haltestelle Rathaus.

Auch hatte Rebmann die RNV-Vertreter Paul Ritze und Franz-Wilhelm Coppius der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in die Gemeinderatssitzung eingeladen. Die Antworten, die Ritze und Coppius lieferten, waren nicht nach jedermanns Geschmack. "Der Gleiskörper ist nur für Bahnen", betonte Coppius. Denn Anfang der 1990er sei er mit Zuschüssen des Landes unter genau dieser Bedingung gebaut worden.

"Sie können den Gleiskörper zurückbauen", sagte Coppius in Richtung von Verwaltung und Rat. Aber das koste etwa 450.000 Euro. Außerdem würde die Stadt dann - wenn sie eines Tages die Haltestelle Rathaus barrierefrei umbaut - weniger Zuschüsse bekommen. "Sie sind dann doppelt geschädigt", so Coppius. Immerhin koste ein Haltestellenausbau "eine knappe Million". Den Gleiskörper ohne Umbau einfach zu "entwidmen", wie es Alexander Pfisterer (SPD) vorschlug, sei nicht möglich, so Coppius. Schon allein wegen der Sturzgefahr für Fahrrad- und Motorradfahrer.

Die CDU forderte ein Entgegenkommen von der RNV. Fraktionssprecher Trudbert Orth sprach mehrfach von einem "Gentleman-Agreement", etwa in Form eines verkürzten Gleiskörpers oder einer gestrichelten Fahrbahnmarkierung statt der durchgehenden, die den Autofahrern das Überfahren verbietet. "Wir brauchen eine Zwischenlösung", so Orth. "In zwei Jahren sind die Geschäfte tot." Denn wegen des Gleiskörpers reicht der Platz auf der Fahrbahn nicht für Parkplätze. Sein Fraktionskollege Linus Wiegand stellte klar: "Wir haben den Wunsch, die Haltestellen barrierefrei umzubauen." Daher handle es sich bei den Gleiskörper-Überlegungen um Übergangslösungen.

Doch die Männer der RNV blieben hart. "Normalerweise würden wir heute schon mit barrierefreien Haltestellen dastehen", meinte Ritze. Die RNV hatte den Auftrag bereits vergeben, erinnerte er. "Doch dann haben wir den Plan gestoppt - wegen des Heckmann-Geländes." Auf dem 2700 Quadratmeter großen Areal zwischen Rathaus, Wasserturm und Rudolf-Wild-Halle sollte die sogenannte "Neue Ortsmitte" entstehen. Doch unter Bürgermeisterin Rebmann wurden die Pläne auf Eis gelegt.

Eine Lösung gab es am Ende nicht. Teile des Gemeinderates beharrten auf ihrer Meinung und die RNV-Vertreter auf ihrer. Und so kamen sie nicht zusammen und alles bleibt, wie es ist.