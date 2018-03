Von dem einst üppigen Grün am Spielfeldrand ist nicht mehr viel übrig geblieben - und das liegt nicht nur an der Jahreszeit. Foto: Geschwill

Von Anja Hammer

Eppelheim. Diese Sägen kamen unerwartet: Mit den Bauarbeiten für die zwei neuen ASV-Sportplätze ist es am alten Bahndamm deutlich lichter geworden. Sehr zum Ärger der Grünen, hatten sie sich doch jahrelang für den Schutz des Grünstreifens im Süden Eppelheims eingesetzt. Nachdem mit einem Gerichtsurteil vom November 2016 endlich eine Bebauung abgewendet war, kam die Gefahr nun von anderer Seite. "Geschützte Biotop-Flächen wurden illegal gerodet", ärgert sich die Grünen-Gemeinderatsfraktion. Das Problem an der Sache: Das war sonst niemandem aufgefallen und die Mühlen der Behörden kamen nur sehr langsam in Schwung.

Schon im November hatte Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling eine Anfrage an das städtische Bauamt geschickt. Denn die Stadt ist Bauherrin des 1,1 Millionen Euro teuren Sportplatzprojekts. Doch erst nach erneutem Nachfragen gab es im Dezember eine Antwort aus dem Rathaus: Demnach wurden beim Bau der nördlichen Tribünenplätze aus Versehen die Wurzeln der Robinien so stark beschädigt, dass sie gefällt werden mussten. Andere Robinien habe der ASV in Eigenleistung gefällt. Aber: "In den Bereich der den Sportplatz umlaufenden Hecke aus Weißdorn/Holunder wurde nicht eingegriffen", hieß es seitens der Stadt. Auch auf RNZ-Anfrage hieß es noch im Dezember aus dem Rathaus: "Ein Biotop wurde nicht gerodet." Es seien lediglich Anpflanzungen auf dem Gelände entfernt worden.

Anders die Beobachtung der Grünen: Auf diesem Streifen stehe kein Grashalm mehr, so Balling-Gündling. Diese Auffassung teilt Sebastian Olschewski, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Heidelberg. Daher gab er eine Meldung beim Umweltministerium auf. Schließlich handle es sich bei dem betroffenen Abschnitt um ein gesetzlich geschütztes Biotop. Das sei den Ausführenden vielleicht nicht bekannt gewesen: "Aber das städtische Umweltamt hätte das wissen müssen", ist der Nabu-Mann überzeugt. "Ich sehe die Verwaltung in der Pflicht." Immerhin habe die Hecke auf dem Bahndamm eine Bedeutung für Mensch und Natur. Besonders, da Eppelheim eine der am dichtesten bebauten Gemeinden in ganz Baden-Württemberg sei.

Hintergrund Hintergrund Biotop Das Biotop am Eppelheimer ASV-Sportplatz wurde bereits 1995 bei der Landesanstalt für Umwelt erfasst. Gesetzlich geschützt ist der rund 0,8 Hektar große Grünstreifen, da dort sogenannte Feldhecken und Feldgehölze wachsen. Das Biotop ist in zwei Bereiche untergliedert. Zum einen gibt es die Böschung entlang des Sportplatzes, wo unter anderem Robinien [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Biotop Das Biotop am Eppelheimer ASV-Sportplatz wurde bereits 1995 bei der Landesanstalt für Umwelt erfasst. Gesetzlich geschützt ist der rund 0,8 Hektar große Grünstreifen, da dort sogenannte Feldhecken und Feldgehölze wachsen. Das Biotop ist in zwei Bereiche untergliedert. Zum einen gibt es die Böschung entlang des Sportplatzes, wo unter anderem Robinien sowie eine Strauchschicht aus Schwarzem Holunder, Brombeere und Eingriffligem Weißdorn festgehalten wurden. Zum anderen zählt auch die im Südosten entlang eines Weges verlaufende Holunder-Hecke dazu. Was für viele nach wildem Gestrüpp aussieht, ist ein wertvoller Lebensraum für Tiere: "Die Nachtigall etwa braucht gereifte Heckenstrukturen, die 20 bis 30 Jahre alt sind", erklärt Sebastian Olschewski vom Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg. Zudem sei der Grünstreifen ein natürlicher Schutz für die Anwohner, denn auf der anderen Seite befinde sich ein Zementwerk. Der Ausgleich: Nach Angaben des Eppelheimer Bau- und Umweltamtes will der ASV Bäume pflanzen, aber in welchem Umfang ist auf Nachfrage noch nicht endgültig. Das sei noch nicht entschieden. Zudem wolle die Stadt in nächster Nähe auf knapp 0,5 Hektar verschiedene Hochstamm-Obstbäume und einheimische Feldgehölze als Hecken und Solitär anpflanzen. Zwar seien Ausgleichsmaßnahmen nicht dasselbe wie das, was die Natur über Jahre hat reifen lassen. "Aber der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit der Ausgleichsmaßnahmen vor", so Sebastian Olschewski vom Nabu Heidelberg. "Auch wenn das uns Naturschützern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt." (aham)

[-] Weniger anzeigen

Das in Sinsheim angesiedelte Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises bestätigte Ende Januar die Auffassung der Grünen und des Nabu: Der zuständige Naturschutzbeauftragte habe nach einer Besichtigung eine "erhebliche Beeinträchtigung von Biotopflächen" festgestellt. Daher werde das Amt den konkreten Verursacher ermitteln und anschreiben und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege leiten, heißt es aus Sinsheim.

Im Eppelheimer Rathaus wartet man auf dieses Schreiben noch heute: "Bei uns hat sich noch niemand gemeldet", sagt Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Daher werde sich die Verwaltung selbst an die Naturschutzbehörde wenden, kündigt die Rathauschefin an. Denn wenn es tatsächlich ein so starker Eingriff in die Natur war, dann würde die Stadt selbstverständlich einen Ausgleich schaffen. Rebmann: "Wir wollen natürlich Biotope." Ihres Erachtens hätte es dort ohnehin von Anfang an einen Bauantrag geben müssen. Dieser wurde jetzt erst nachgereicht - aber nur für die Tribünen, also für die Steinreihen für Zuschauer.

"Die Rodungen waren unnötig und vermeidbar", ärgern sich die Grünen. Doch auf Bürgermeisterin Rebmann wollen sie nichts kommen lassen: Schließlich wurde mit dem Bau der Sportplätze schon unter Ex-Bürgermeister Dieter Mörlein begonnen. Und das Verhältnis zwischen diesem und den Grünen war bekanntlich nie das Beste. "Alles musste schnell gehen - und da standen offenbar gesetzliche Vorgaben im Weg", vermuten die Grünen.

Und wie geht es nun weiter? Laut Bürgermeisterin Rebmann hat die Stadt schon eine Ausgleichsfläche vorgeschlagen. "Die Umsetzung muss zeitnah erfolgen", fordert Nabu-Mann Olschewski. Und die Grünen sehen sich in ihren beiden Anträge der jüngsten Gemeinderatssitzung bestätigt: Sie hatten einen Baumlehrpfad und die Einrichtung eines Naturschutzfonds gefordert. Letzterer wurde abgelehnt. Dabei hätte ein solcher Fonds in einem Fall wie diesem helfen können, finden die Grünen. Immerhin entstünden bei den Ausgleichsmaßnahmen Kosten, die letztlich an der Stadt hängenblieben.