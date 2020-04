Eppelheim. (pol/pr) - Am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, brach in einem Wohnhaus in der Friedenstraße ein Brand aus, bei dem ein Bewohner ums Leben kam. Die Ursache des Feuers, das nach derzeitigem Kenntnisstand im Keller ausgebrochen sein dürfte, ist noch unklar. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind bereits vor Ort und nehmen schnellstmöglich die Ermittlungen im Brandobjekt auf.

Die Feuerwehr Eppelheim ist mit einem Großaufgebot vor Ort und derzeit noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.